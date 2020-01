La cadena británica difundió un informe por la muerte de Kobe Bryant con imágenes de LeBron James.

28 de enero de 2020 • 09:13

Tras conocerse la noticia sobre la trágica muerte de Kobe Bryant , quien tuvo un accidente durante un viaje en helicóptero y perdió la vida junto con otras ocho personas, la BBC emitió un informe sobre la leyenda pero lo confundió con otro basquetbolista.

En el sentido homenaje en "News at Ten" de la cadena pública británica se muestran imágenes de LeBron James, compañero de Black Mamba en Los Angeles Lakers. Si bien el informe se abrió con una foto de Bryant y su hija Gianna, quienes murieron en el accidente, luego agregaron erróneamente imágenes de James, usando una camiseta que tiene su nombre escrito en la espalda.

El segmento provocó una indignada reacción masiva en las redes sociales y fue compartido en Twitter por el editor de BuzzFeed News, Matthew Champion. Hasta el lunes por la mañana, hora local, el video había sido visto casi 3 millones de veces.

El vídeo se convirtió en viral y fueron muchos los usuarios que criticaron la equivocación de la cadena, que poco después se rectificó y pidió perdón por lo sucedido. La conductora Reeta Chakrabarti se disculpó al aire por la confusión: "En nuestra cobertura de la muerte de Kobe Bryant, en una sección del informe, mostramos por error imágenes de otro jugador de baloncesto, LeBron James. Pedimos disculpas por el error", dijo.

Por su parte, el editor de la BBC News Six and Ten Paul Royal usó se disculpó por el error con un mensaje en Twitter: "En la cobertura de hoy sobre la muerte de Kobe Bryant en News Ten, cometimos el error de usar fotos de LeBron James en una sección del reporte. Nos disculpamos por este error humano, el cual no sigue los estándares tradicionales de la programación".

LeBron James le envió un extenso mensaje a su amigo de Los Lakers, tras volver de un partido en Philadelphia. El astro de la NBA mostró el dolor que siente por la muerte de Kobe, a quien considera como un hermano.