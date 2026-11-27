La selección argentina de básquetbol se relame con la clasificación al Mundial Qatar 2027. Con el triunfo sobre una débil Bahamas 102 a 65 en la noche del jueves en el Espacio DAM de Zárate quedó a solo una victoria de conseguir el objetivo que se trazó desde que, hace cuatro años, la fatídica derrota en Mar del Plata contra la República Dominicana de Néstor ‘Che’ García la sacó de la Copa del Mundo 2023 e hipotecó sus chances de ir a los Juegos Olímpicos de París que, justamente, le sepultaron los bahameños en Santiago del Estero.

Pero eso es historia pasada y el equipo de Pablo Prigioni está muy cerca de poner las cosas en su lugar, otra vez. Con las ausencias de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, dos piezas fundamentales, y Nicolás Laprovittola al mando de la nueva camada, estos dieron la cara y no dejaron dudas frente a un oponente que poco pudo hacer cuando la albiceleste engranó sus piezas.

Francisco Caffaro fue importante cerca de los tableros en la victoria de la selección argentina vs. Bahamas CAB

El arranque de la albiceleste no fue bueno, más allá que desde el inicio marcó el camino con un parcial de 6-0. Laprovittola, como escolta, absorvió el jugo y falló todo lo que intentó -cuatro triples y dos dobles-, pero más allá de eso el juego no le fluyó al equipo, no entraron los tiros de larga distancia y ni siquiera pudo capitalizar todos los contraataques que tuvo. No obstante, atrás protegió bien el aro con los centímetros de Francisco Caffaro y la potencia de Leonardo Lema cuando estuvo en la cancha y su rival apostó a lanzamientos de tres puntos, principal arma de cualquier equipo caribeño. En apenas cuatro minutos, ya habían tomado seis lanzamientos y acertado dos.

El ingreso de Gonzalo Corbalán cambió el juego por completo. El jugador de Valencia rompió la defensa rival con sus penetraciones y fue imparable en el uno contra uno. El chaqueño, incluso, cerró el primer parcial con el primer bombazo para la albiceleste y dejó el marcador 25-17 después de 10 minutos, con 10 tantos suyos.

Nicolás Laprovittola penetra ante la mirada de Franco Miller: la selección argentina fue demasiado para Bahamas CAB

En la continuidad, el máximo referente del plantel ante las mencionadas siguió sin poder convertir, pero Corbalán si. Para entonces, el conjunto de Pablo Prigioni ya había elevado su nivel y tenía maniatado a un rival cuya única vía fue lanzar de tres (4 de 16 en el primer tiempo). De a poco, la Argentina fue ampliando la diferencia hasta llegar una máxima de 20 unidades con cinco tantos consecutivos de Juan Pablo Vaulet (51-31).

La jugada más vistoso del primer tiempo (53-35) llegó sobre el final: Corbalán penetró y, algo forzado, sacó un gran pase a lo alto para la caída hacia el cesto de Caffaro. El pivote de Boca, con la fuerza que lo caracteriza, enterró la pelota y el público en el Espacio DAM estalló.

Lo de @gonzacorbalan10 y @fcaffaro1 🤯



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La selección argentina volvió del descanso largo dispuesta a sentenciar la historia y a terminar un partido que transformó en un trámite sin demasiado esfuerzo. La ausencia de los mejores jugadores en el rival fue clave ya que presentó un plantel con 10 basquetbolistas entre los que no estuvieron los NBA Buddy Hield, Deandre Ayton y VJ Edgecombe ni tampoco Kai Jones y el alero Eric Gordon, ex-Houston Rockets entre otros equipos de la liga estadounidense.

A la albiceleste poco le importó. De hecho, también afrontó el duelo con varias bajas importantes porque, además de Campazzo y Deck, no etuvieron Leandro Bolmaro ni Juan Fernández, entre otros. El combinado nacional liquidó el pleito a puro triple, apenas iniciado el segundo tiempo. Llegó el primero de Laprovittola, uno de Nicolás Brussino, uno de Marcos y otro del capitán para estirar la máxima distancia a 26 puntos (65-39) y ponerle fin a la historia cuando todavía quedaban unos 15 minutos por jugar. La máxima llegó a ser de 38 tantos -100 a 62- y se cerró en uno menos.

💪🏻 La energía de @juampivaulet para recuperar, la fantasía de @nicolapro7 y la definición de @nicoobrussino



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El resto del juego sirvió para ponerle número final al resultado, algo no menor teniendo en cuenta que ambos equipos se volverán a enfrentar el 1° de marzo de 2027 en Bahamas por la última fecha. Con la victoria, la Argentina le sacó tres triunfos de ventaja a su rival con la misma cantidad de partidos por delante. En el peor de los casos, es decir todas caídas argentinas en lo que viene y todas alegrías bahameñas, la posición final se definiría a partir de los partidos entre sí y la albiceleste tiene un dividendo muy importante a su favor.

La Argentina tuvo varios puntos altos y, de hecho, cinco jugadores terminaron con doble dígito en puntos. El más destacado fue Corbalán con 20 puntos seguido de Alex Negrete con 15. Marcos sumó 14 y 4 asistencias, 3 rebotes y 2 robos; Vaulet terminó con 13 unidades y 9 rebotes; y Laprovittola con 10 tantos y 5 asistencias.

El próximo compromiso de la selección argentina será el domingo 29 de noviembre, también de local en el Espacio DAM, frente a Canadá por la cuarta fecha con la certeza de que un triunfo lo clasifica a la Copa del Mundo 2027. El conjunto norteamericano sufrió este jueves su primera derrota contra Uruguay 84 a 78 como visitante, pero sigue en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo F con un récord de 8-1 y obtuvo su boleto a la cita ecuménica, justamente, por la derrota de Bahamas en Zárate.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo F de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Fecha 1

Argentina 89-75 Puerto Rico.

Uruguay 94-103 Bahamas.

Panamá 66-86 Canadá.

Fecha 2

Canadá 97-92 Argentina.

Uruguay 80-75 Puerto Rico.

Bahamas 100-82 Panamá.

Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre

Uruguay 84-78 Canadá.

Argentina 102-65 Bahamas

Panamá vs. Puerto Rico - En juego.

Fecha 4 - Domingo 29 de noviembre

21.10: Puerto Rico vs. Uruguay.

18.10: Argentina vs. Canadá (TyC Sports y DSports).

10.10: Panamá vs. Bahamas.

Fecha 5 - Viernes 26 de febrero de 2027

Canadá vs. Panamá.

Bahamas vs. Uruguay.

Puerto Rico vs. Argentina.

Fecha 6 - Lunes 1° de marzo de 2027

Canadá vs. Uruguay.

Bahamas vs. Argentina.

Puerto Rico vs. Panamá.

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias, con la selección argentina FIBA Américas

Participar de la cita ecuménica venidera le posibilitaría a la albiceleste competir por las dos plazas de América a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, con el agregado de que Estados Unidos no estará en esa pelea porque ya está clasificado como anfitrión.

Es decir, en las Eliminatorias está en juego gran parte del futuro del básquetbol argentino para los próximos dos años y, sobre todo, no volver a ‘caerse’ del mapa internacional como ya le ocurrió en 2023. El panorama, después de la victoria sobre Bahamas, es muy alentador e ilusiona con que el país vuelva a jugar un Mundial en Qatar, la tierra donde en 2022 el fútbol conquistó su tercer trofeo.