Se confirmó la vuelta. Después varios meses de lucha, de reclamos de los protagonistas y de negociaciones infinitas, se pudo establecer el retorno de la Liga Nacional de básquetbol, con una serie de protocolos y con el modo "burbuja", que tendrá como sedes las canchas de Ferro y Obras. Tras la aprobación del Gobierno Nacional, se estableció que la competencia comience este miércoles, con la zona Norte y el viernes próximo lo haga la zona Sur.

"Trabajamos mucho para el regreso de la Liga Nacional, gestionando con los ministerios, presentando los protocolos y dando certezas de que podíamos hacerlo sin riesgos. Si bien se demoró por cuestiones administrativas, teníamos la certeza de que llegaría. Es un primer paso, ahora debemos demostrar que podemos hacerlo bien. Quiero agradecer a todos los que ayudaron en esta gestión", dijo Fabián Borro, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Decisión Administrativa 1976/2020, autorizó la realización de la Liga Nacional de Básquetbol 2020/2021, con la publicación en el Boletín Oficial 34.512. El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, firmaron dicha autorización que entra en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2020.

Los equipos ya están en Buenos Aires para poder competir, el torneo se dividirá en dos zonas, jugarán entre ellos todos contra todos y los dos mejores de ambos lados disputarán un cuadrangular final. En la primera fecha se dará el clásico de Córdoba entre Instituto y Atenas, a las 21.30, en Ferro, y será televisado por TyC Sports.

Más temprano, también en Ferro, jugarán, a las 11, San Martín vs. Regatas, a las 14.30, Oberá Tenis Club vs. Libertad de Sunchales, a las 16.45, Comunicaciones vs. Olímpico y, a las 19, La Unión de Formosa vs. Quimsa. Estos partidos serán televisados por TyC Sports Play.

En la Conferencia Sur, que se disputará en Obras, la primera fecha será: Peñarol vs. Platense (a las 11), Gimnasia vs. Argentino (a las 14.30), Boca vs. Bahía Basket (a las 16.45), Ferro vs. Hispano (a las 19) y San Lorenzo vs. Obras (a las 21,30, por TyC Sports).

Ahora la Liga está a la espera de una solución del conflicto que surgió en las últimas horas entre la Asociación de Clubes y el sindicato de árbitros, ya que los jueces reclaman una relación de dependencia con la entidad madre de la liga local. Desde la entidad saben que es un tema complejo, pero confían en resolverlo y que la actividad comience sin inconvenientes este miércoles como está previsto.

