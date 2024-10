Luka Doncic enloqueció a los fanáticos de la NBA con un triple decisivo desde casi la mitad de la cancha

Realmente cuando se lo propone, es imposible detenerlo. Si bien sus primeros juegos de la temporada no lo mostraron en su mejor versión, ante Minnesota Timberwolves se desató el huracán Luka Doncic y le dio la victoria a Dallas Mavericks, con un triple desde casi la mitad de la cancha y con apenas 64 segundos para el final del partido. El esloveno desplegó todo su arsenal de recursos y el conjunto texano celebró el éxito por 120-115. Ahora su récord es de tres partidos ganados y sólo una caída.

Es verdad que el arranque del partido mostró a Doncic sin tanta efectividad, pero en el momento en el que el equipo necesitó de él, todo quedó en sus manos y en el último cuarto, marcó 11 de los 24 puntos con los que cerró su planilla, incluido ese triple casi desde el logo del Target Center para sellar el triunfo de su equipo.

La NBA quedó impactada con lo que hizo Doncic, que terminó con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, porque el esloveno estalló tras anotar su único triple en el partido (1/8), ya que se giró hacia los aficionados locales profiriendo un grito desgarrador que retumbó en la cancha de los Wolves: “Eso es lo que hago yo”.

La cuenta oficial de los Mavericks publicó un video del triple que sentenció la historia y en el posteo escribió: “Luka clava un triple y al instante habla m... ¡¡¡Eso es lo que hago, f...!!!”

Cuando terminó el encuentro, el jugador estrella de Dallas Mavericks, habló acerca de la definición del encuentro y de por qué su ritmo no es el habitual, ya que se perdió la preparación de su equipo por una lesión en la pantorrilla: “No sé cómo hago esos tiros y no los tiros normales... Sólo tengo que quitarme el óxido. No jugué en toda la pretemporada, así que necesito algo de tiempo. Pero obtuvimos la victoria. Eso es todo lo que importa”.

La resolución de Doncic silenció la cancha de Minnesota y sobre esa acción también habló el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd: “Disfruta de poder tener esa oportunidad... Alguien acaba de decir: ‘Ya hemos visto esta película antes’. A Luka le encanta la oportunidad de ganar el partido. No tiene miedo de dar un paso al frente y hacer tiros importantes”.

No es la primera vez que Doncic se enfrenta a los aficionados de los Wolves, un público muy caliente. De hecho, en las Finales de la Conferencia Oeste de la temporada pasada ya tuvo un incidente muy importante contra un fanático. “¿Quién está llorando ahora, hijo de p.?”, le dijo totalmente enfurecido a un aficionado que se burlaba de él desde las tribunas, un insulto que sorprendió incluso al rapero Snoop Dogg, que estaba sentado en la primera fila. En ese duelo, Doncic cerró un partido con 36 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias para meter a su equipo en las finales de la NBA.

