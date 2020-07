Manu Ginóbili, tenista: saque y a la red para sus "amigos"

Manu Ginóbili con la raqueta

26 de julio de 2020 • 13:05

El exbasquetbolista, Manu Ginóbili, despunta el vicio del tenis en las cancha de "un amigo" en San Antonio, donde reside junto con su familia, luego de retirarse de la actividad profesional en 2018.

Jubilado en sus 40, en épocas de pandemia, Ginóbili se convirtió en un maestro full time para sus hijos, anda en bicicleta, y se encarga de difundir la actividad de la organización que apoya, Seamos Uno.

"Mis amigos tenistas piden un poco más", escribió el campeón olímpico en Atenas '04 en sus historias de Instagram. En el video, el ex escolta ensaya un saque con top spin, para luego dirigirse a la red con un approach digno de los jugadores de antes.

Vestido con zapatillas de tenis, pantalón militar y musculosa, el ex-Kinder Bologna y Estudiantes de Bahía Blanca empuña su raqueta, como era de esperar, con la mano izquierda, que tantas alegrías dio a los aficionados de los Spurs a lo largo de 16 años.

La tecnología, un hilo que une el deporte con la solidaridad

El exdeportista dialogó en mayo con Nicolás Szekasy para LA NACIÓN, en el marco de una nueva edición de la Experiencia Endeavor. Ya en cuarentena, el también empresario contó: "La verdad es que siento que me estuve preparando desde hace un año y medio para esta situación, porque desde que me retiré es como que 'hice cuarentena' porque me dediqué a estar en casa y a mi familia. Siento que me agarró preparado".

Además, reveló su fascinación por la tecnología en general, y el Big Data en particular, y cómo su aplicación en la NBA influyó en el desarrollo de la liga: "La cantidad de información que hay sobre el juego es fascinante. Los sensores y los datos que tiene cada staff técnico hace que se tracen diferentes estrategias. (...) La NBA pasó de los datos básicos a una cantidad de información que hasta por momentos es compleja de leer. (...) Antes era todo por instinto y ahora, se maneja con datos y con algoritmos".

Seguidor de las cuestiones tecnológicas, el subcampeón mundial 2002 confesó que la iniciativa Seamos Uno lo "enganchó" especialmente porque "está la tecnología mezclada con el corazón y la empatía". "Es importante lo que están haciendo porque la verdad es que estamos en un pedazo de crisis tremenda. Es un momento en el que hay que ser lo más sensible, paciente y atento, para los que más lo necesitan", cerró.