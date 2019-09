Fuente: AFP

Se toma la cabeza Luis Scola, se ríe, se abraza con todos. Se funde en un abrazo con Sergio Hernández. La selección argentina es finalista del Mundial de básquet que se disputa en China. Los jugadores bailan y saltan. No lo pueden creer. Pero al mismo tiempo lo creyeron, lo soñaron y lo imaginaron más que nadie. Y así fue como lo lograron.

Por tercera vez en la historia, la selección argentina jugará una final por la Copa del Mundo. La ganó en Buenos Aires 1950, se la quitaron en Indianápolis 2002 e irá a buscarla este domingo, desde las 9, frente a España.

"¡Esta es la banda de la Argentina // que está bailando, de la cabeza // se mueve para acá, se mueve para allá, está es la banda más loca que hay", cantan los jugadores, en ronda, en el medio de la cancha. A un costado, Scola y Manu Ginóbili se dan un conmovedor abrazo.

"Realmente es una muy buena victoria. Aseguramos la medalla. Es difícil de superar esto, pero tenemos chances", destacó Luifa, aún sacudido por la emoción, antes las cámaras de TyC Sports. Sobre el partido decisivo, resumió: "Para la final uno puede pronosticar cosas, después se pueden dar o no. Alguna gente pensó que exageraba cuando decía que este grupo está para grandes cosas, y acá estamos, en otra final".

Acerca de su futuro y la posibilidad de que forme parte del plantel que jugará el año próximo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Scola fue escueto: "Lo único seguro es que el domingo juego. El lunes vemos". Y por último, promocionó su flamante cuenta de Instagram: "@LuisScola siganmé."

Nicolás Laprovittola estaba desbordado de alegría: "¡Los sacamos de la cancha!. ¡Somos un equipazo!. ¿Vos viste lo que somos? ¡Somos un equipazo!. No queremos parar. Somos muy molestos, pero vamos al frente y no le tenemos miedo a nada. Todos los días y frente a todos los rivales. Ahora viene España. Pero somos un equipo que hace las cosas bien, muy profesional, y además buena gente. Esto es lo máximo, pero todavía queda un paso más".

El conductor de este equipo tremendo, Sergio Hernández, valoró lo realizado y se emocionó por la repercusión que tiene la tarea de la Argentina en el parquet. "Sé que hoy era un día especial, que la gente se había enganchado muchísimo. Me dijeron que había escuelas en la Argentina que iban a ver el partido, y eso también es educación. Mucha gente que hace todo lo que puede para seguirnos aún en horario laboral. Superfelices por nosotros y por todos. Nosotros tenemos un país maravilloso, un poco enquilombado, pero siempre que tengamos una felicidad como ésta, bienvenido sea".

El Oveja contó qué fue lo que le dijo Ginóbili: "Recién me fui a saludar con Manu, a darme un abrazo, que estaba exultante. Me dijo: ´No sé qué pasó acá, pero es espectacular, maravilloso".

Hernández también se tomó el tiempo suficiente para explicar la victoria: "Este equipo no solamente gana, sino que además juega bien. Hoy no le dimos chances a Francia". Y aventuró: "Con todo el respeto por todos los demás, éste es el mejor equipo que dirigí en mi vida, somos valientes, cumplimos a rajatabla todo lo planificado, trabajamos para parar a los mejores del rival. Es muy del argentino subestimar, pero acá con huevos te vas en la primera ronda. Acá lo que conseguimos se da porque trabajamos mucho y porque además jugamos bien. Es la muestra de lo que somos. Y ojalá lo seamos cuando nos toque ir atrás, no solo cuando vamos por una final. Que el juego se respete más allá del resultado.

El entrenador cerró diciendo: "Ahora nos vamos a descansar y mañana comenzaremos a preparar la final del mundo. Y si es posible ganarla".

"Defendimos como unos caballos, los dejamos en 60 y pico de puntos. Y eso nos hizo generar buenos tiros en ofensiva. Entraron en nuestro juego dinámico y vertical. Quizá uno crea monstruos contra Serbia y Francia. Pero realmente somos un equipo muy bueno, estamos para competir y para estar a la altura de los otros equipos", elogió Facundo Campazzo.

Y luego, el base surgido en Peñarol tomó conciencia: "Parece que fuera normal, no tomamos dimensión, y quizás esa inconsciencia nuestra nos juega a favor. La gente que nos mira por TV, la que se gastó una fortuna para venir a vernos. Hay que tomar dimensión, pero también seguir con esta inconciencia. Hay que valorar todo esto. Es increíble, porque son dos meses que nos vemos las caras todos los días y pareciera que fuera el primer día".

