Fuente: AFP

8 de septiembre de 2019 • 11:14

La Argentina ganó un partido clave ante Polonia de cara a los cuartos de final del Mundial de básquet de China. El conjunto albiceleste debía ganar para terminar como líder del grupo I y así viajar sólo 90 kilómetros hacía la próxima sede del torneo. Sergio Hernández, entrenador de la selección, se mostró contento con la actuación del equipo. Aludió a la buena elaboración de juego que tuvieron los jugadores y destacó cómo la selección pudo leer el juego y así imponer sus condiciones. "No es nuestro trabajo generar alegría, pero vemos que la gente esta contenta. Nuestro trabajo es tratar de hacer las cosas bien para ganar y hoy lo hicimos de manera contundente y nos llevamos la victoria. Polonia venía jugando muy bien, por eso es muy meritorio lo que hizo el equipo", apuntó Hernández, en diálogo con TyC Sports.

"Hoy estuvimos completos en todas las líneas, castigamos todas las sobre marcas en los perimetrales, por eso Marcos Delía marcó diez puntos seguidos en los primeros minutos de juego, y ahí estuvo la clave del partido", agregó. Respecto a las distancias y lo que deja esta victoria añadió: "Era importante ganar porque ahora tenemos solo una hora de viaje y podemos dormir y descansar mejor."

Me divierte jugar con este equipo que está jugando muy bien al básquet Luis Scola

Por el mismo camino fue Luis Scola, el capitán que se mostró contento frente a las cámaras tras el buen rendimiento argentino. "Estamos jugando un muy buen básquet, y eso es positivo, no es normal. Después podes jugar un partido mal y perder, pero estamos jugando muy bien y sacando buena diferencia con los rivales, algo que no se esta dando en el Mundial", describió Scola.

"Focalizar nuestro juego sólo en la defensa no es lo único. Venimos ganando los partidos por doble dígitos y eso es meritorio, en un torneo donde no se están marcando muchos puntos. A nuestros rivales les venimos ganando por una buena diferencia, algo que no se esta viendo y eso es positivo. Ahora se limpian todos los puntos, pero nosotros tenemos que enfocarnos y seguir jugando bien al básquet", añadió. Y cerró: "Nosotros jugamos lo mejor posible y cuando las cosas salen bien la gente acompaña. Uno se tiene que preocupar por jugar bien y todo lo demás va pasando. Nuestro foco no puede estar ahí".

Patricio Garino, quien anotó nueve puntos en la victoria de la selección, fue sincero frente a las cámaras y apuntó a la importancia de ir partido a partido en el camino para concretar su objetivo. "Estamos viviendo un momento sensacional, cumplimos un montón de objetivos que teníamos como equipo y vamos por más. No vamos a pensar en nadie más que nosotros. Ahora hay que seguir por este camino, seguir cumpliendo con nuestro objetivo día a día y ahora, queda uno más que sabemos va a ser una batalla muy dura", describió el jugador.

"Lo que muestra este equipo, es lo que queríamos hacer, sabíamos que teníamos que crear esa esencia, una química de equipo y es lo que estamos haciendo. Se están transmitiendo estas emociones tanto adentro, con los cinco que juegan, como con los de afuera, con todos", añadió Garino.