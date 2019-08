Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

WUHAN.- La lesión de Facundo Campazzo, un esguince moderado en el tobillo derecho, generó cierta incomodidad y preocupación en el seleccionado argentino. Sin embargo, los gestos del cordobés de los últimos días y sus movimientos en las prácticas en la jornada previa al arranque de la Copa del Mundo de China 2019 resolvieron los interrogantes. El base estará éste sábado en el debut, a las 9.30 hora de la Argentina, ante Corea del Sur.

Trabajos en pileta, varias sesiones de fisioterapia y ejercicios en campo con resistencia, resultaron el complemento ideal para la recuperación de Facundo Campazzo. De la mano del fisioterapeuta Paulo Maccari y del preparador físico Manuel Álvarez, el base argentino se puso a punto para la primera cita. La buena energía del jugador resultó determinante en la recuperación y los profesionales que trabajan con él valoran la disposición del base para aceptar cada una de las propuesta en función de su evolución.

Fuente: AFP

Después en la conferencia de prensa, Sergio Hernández, fue quien confirmó la presencia de Campazzo en el juego de éste sábado: "Nosotros no tuvimos la mirada puesta exclusivamente en Facundo, porque no podíamos desviar la atención más allá del dolor que siempre genera cuando un compañero se lastima. Por suerte ya se entrenó con nosotros y está disponible para el primer partido. Iremos viendo cómo evoluciona. Lo que mejor hicimos como equipo fue estar cerca de él, pero no alteramos nada de nuestro trabajo ni tocamos ningún botón de pánico porque en esa posición tenemos a Laprovittola y Vildoza que son dos jugadores de nivel internacional. Todos saben lo que es Facundo para nosotros, pero cada pieza del equipo es sagrada".

"Me dolió mucho pero sabía que era un esguince y eso me dejaba un poco más tranquilo de la cabeza. Hay que ser positivo, Paulo (por Maccari) siempre dice que el esguince es un 50% físico y el resto es la cabeza, así que estoy fuerte, no es mi primer esguince. Como juega la cabeza en estas lesiones, hay que estar tranquilo y dar vuelta la página para jugar. Estoy para mañana (por el sábado)", dijo Campazzo en TyC Sports.

Y continuó: "Hay gente muy buena trabajando con nosotros y me cuidaron y ayudaron a que hoy esté bien y me ayudaron a que ayer y hoy ya pueda estar entrenando con el equipo. Si bien duele, porque es un esguince, estoy mejor", finalizó el base cordobés.

El cierre de las últimas tres prácticas lo mostraron a Campazzo con el semblante de siempre. Incluso, en la llegada a esta ciudad, cuando ingresó al hotel, se pudo a bromear con un piano que hay en el lobby. Y en la última práctica antes del debut se desafió con Sergio Hernández que acertaba un lanzamiento de aro a aro, pero el Sheriff Campazzo no tuvo la certeza de siempre.

Se fue entre bromas con sus compañeros, fue el que más promovió el estruendo de aplausos con los que se cerraron la práctica. Todo con el estilo Facundo Campazzo