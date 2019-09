Scola en su partido histórico, ante Nigeria en China 2019 Fuente: Reuters

Diego Morini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 09:21

WUHAN, China.- Se acerca a sus compañeros y les explica movimientos. Lo justo y necesario, no quiere que nada resulte agotador o invasivo. Se erige su imagen por la del resto. Su fecha de vencimiento parece no estar tan cerca como él dice que está. Se ríe, no es común, pero lo hace. Saluda a los voluntarios locales que lo miran con admiración. Luis Scola es la leyenda viviente del básquetbol FIBA, Escribe a cada paso páginas de gloria y la que se imprimió en esta ciudad, en la Copa del Mundo de China 2019, tendrá un capítulo especial. Es que se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia de los mundiales. Las estadísticas dirán que superó al australiano Andrew Gaze que tenía 594 puntos. Los números mostrarán al capitán argentino con 611 tantos, aunque nunca podrán medir la incidencia que tiene para propios y para los rivales su presencia dentro de una cancha.

Podrán decir que la victoria ante Nigeria tuvo puntos alto en Patricio Garino, en Facundo Campazzo o Nicolás Laprovittola, sin embargo, la producción de Scola, con 23 puntos y 10 rebotes, lo puso bajo los reflectores una vez más. Y ya parece una costumbre para él estar allí parado, porque desde su primera Copa del Mundo en Indianápolis 2002 que tiene al mundo FIBA rendido a sus pies.

No está cómodo con tanto elogio, le gustan claro, pero prefiere que no se haga tanto ruido con sus logros y por eso elige siempre hablar, primero, de lo que produjo el equipo: "Fue un buen partido. Estamos contentos. Para mí, Nigeria era el rival más difícil del grupo. Ahora será Rusia claramente. Pero ellos estaban 14 abajo en el segundo cuarto y pasaron arriba en un par de ataques. Era un momento difícil, pero lo remontamos y terminamos muy bien el partido con 13 puntos arriba".

En sevilla 2014, jugando ante Croacia Fuente: AFP

Cuando llegó el momento de hablar de su logro como segundo goleador histórico (el primer lugar es para el brasileño Oscar Schmidt con 906 puntos), prefirió poner el foco en otro lado: "Ahora no le doy importancia a eso, no es momento de hablar de esas cuestiones. No es que me dé lo mismo, pero son cosas que se valoran después. Sí entiendo que se logra algo así por estar mucho tiempo en un lugar y por poder estar a nivel. No sé si hay mucha diferencia entre segundo y tercero, pero bueno, es algo lindo. De todas maneras, insisto en que no es el momento para valorar estas cosas. Quedan varios partidos para lograr cosas más importantes como grupo".

Recibió el reconocimiento general, dejó la cancha en medio de aplausos y él saludó con su mano derecha en alto. Sus compañeros celebraron enérgicamente cuando anunció la voz del estadio que el premio al jugador más valioso de la victoria ante Nigeria era Luis Scola. Su comunión con el equipo argentino parece eterna, sus zapatillas de la marca china Anta, todas confeccionadas en celeste y blanco y un sol en el centro, no hacen más que potenciar su condición de símbolo del seleccionado nacional.

Scola marca frente a Rusia en Turquía 2010 Fuente: AP

Su relación de amor con la Argentina, comenzó desde las selecciones juveniles, pero a nivel mayor su figura comenzó a multiplicarse en la Copa del Mundo de 2002. Comenzó a quemar redes en Indianápolis, pero con la camiseta número 11, ya que la casaca número 4 estaba en poder de Juan Ignacio Pepe Sánchez. En aquel histórico torneo y que comenzó con la historia de la Generación Dorada, Scola, con 22 años, sumó 83 puntos y tomó 30 rebotes, con 9 partidos disputados. Después llevó su talento al Mundial 2006 en Japón, ya con la 4 en la espalda, cuando elevó su producción a 129 tantos y 63 rebotes, en 9 encuentros. No le alcanzó con esto y estuvo incontenible en Turquía 2010, con tareas con 27 puntos de promedio por cotejo, para completar una Copa del Mundo con 244 tantos y 71 rebotes, en 9 partidos. En España 2014, volvió a dejar su marca con registros ofensivos de tres dígitos: 117 puntos y 51 rebotes, en 6 juegos disputados. Y aquí en China, con 39 años, ya acumula 38 y 19, en tan solo dos citas.

Scola frente a Nueva Zelanda en Japón 2006 Fuente: AFP

"Es muy difícil sostenerse durante 24 años en el máximo nivel internacional como lo hace Luis. Hay que entender que con 39 años le hizo 23 puntos a Nigeria, un rival durísimo y muy físico. Scola es una bestia. Siempre estaré agradecido a don Luis. Algún secreto debe tener". Las palabras de Sergio Hernández permiten comprender la dimensión del capitán argentino.

Camina sin apuros por los pasillos del estadio Sports Center, cruza algunas miradas cómplices con su ex compañero Pepe Sánchez, que está aquí, y lo saluda a la distancia. No lo altera casi nada, ni siquiera saber que ganó 27 de los 35 partidos jugados en mundiales con la Argentina. Y como si fuera poco los 611 puntos que, por ahora, ostenta son la mejor marca en mundiales durante el siglo XXI. Sencillamente impresionante.

Scola celebra junto a Oberto, tras ganarle a Estados Unidos en Indianápolis 2002 Fuente: AP

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), fue contundente en redes sociales respecto a Luis Scola, ya que en su cuenta oficial de Twitter publicó: "Fuimos testigos de la historia, porque hoy la leyenda Luis Scola subió al segundo lugar como máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo". Una definición perfecta y ajustada. Un relato fantástico que todavía no encontró su final.