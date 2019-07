El DT asegura que el seleccionado no tomará los Panamericanos apenas como preparación para el Mundial de China Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

El seleccionado masculino de básquetbol de la Argentina empezó la semana en Lima, para comenzar la competencia en los Juegos Panamericanos esta noche, a las 20 de nuestro país, cuando se enfrente con Uruguay en la zona B, que completan México y República Dominicana. En el grupo A se encuentran Estados Unidos, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Venezuela.

El equipo que dirige Sergio Hernández , tiene sus máximas figuras en Luis Scola, Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola , y es para todos uno de los más indicados para conseguir la medalla de oro.

En ese sentido se manifestó el entrenador argentino, ayer, sin soslayar el rol que se le adjudica a la Argentina: "Tenemos claro que somos uno de los candidatos a luchar por el oro y lo asumimos, con todo lo que significa. Estados Unidos siempre arma buenos equipos, Venezuela repite gran parte del plantel que ganó el preolímpico, Dominicana dispone de mucho talento, Uruguay siempre complica. Hay que jugar todos los días asumiendo que somos candidatos, sin ningún problema".

En el link El Alma Argentina, del sitio web de la Confederación Argentina de Básquetbol, el bahiense desestimó que los Juegos sean tomados como un certamen para ajustar formas con vistas al Mundial de China, que comenzará dentro de un mes: "Hay que aclarar que no usamos los Panamericanos como preparación, sino que venimos a jugar este torneo con total atención. Argentina fue campeón panamericano una sola vez (en 1995) y queremos volver a serlo en algún momento. Intentaremos calzarnos la medalla de oro, somos un país de Latinoamérica y tenemos que honrar nuestras competiciones. Por eso vamos a intentar todo lo que se pueda. Después el Mundial será otro proceso. Los jugadores dispondrán de unos días libres una vez que dejemos Lima, para luego ponerse el chip de China. Seguramente llegaremos mejor al Mundial por toda la experiencia acumulada en los Panamericanos".

Consultado sobre cómo repercutiría en el plantel una tarea no acorde a las expectativas en Lima, y si sería considerada un fracaso, Hernández aseguró: "Depende a lo que se llame fracaso; si uno lo toma como no cumplir un objetivo habría que analizarlo. Si jugamos en muy buen nivel y nos gana un equipo que jugó mejor no lo vamos a considerar fracaso. En caso de tener un rendimiento bajo y como consecuencia de ello perdiéramos, estaremos hablando de otra cosa".

El plantel argentino tuvo una preparación sin sobresaltos en cuanto a lo físico, un dato que el DT no pasa por alto: "No hemos tenido problemas de lesiones es cierto; ni previamente a entrenarnos porque todos los jugadores llegaron de buena forma y se mantuvieron así. Tenemos un equipo de rotación larga".

"Scola está mejor que otras veces", opina Hernández Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Por su edad y lo extenso de su campaña se podría poner bajo la lupa a Luis Scola por las exigencias. Aunque ya se sabe que Luifa no es de los que escatiman esfuerzos. Además, en los partidos preparatorios ante Uruguay y, sobre todo, Puerto Rico, por el Tres Naciones jugado en el Parque Roca, el exjugador de la NBA se mostró impecable.

"Está mejor que otras veces -opinó Hernández-, es un atleta que se va adaptando a las exigencias. Él era un jugador que le gustaba más el juego estacionado, pero entendió que el básquetbol moderno venía por otro lado y empezó a ser más rápido, a correr la cancha, q tener menos tiempo la bola en la mano, at irar más rápido y alejarse un poco del aro. La verdad es que está increíble".

Los partidos de la Argentina tras el debut serán frente a República Dominicana, el jueves, y México, el viernes, ambos a las 15.30 de nuestro país.