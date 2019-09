Fuente: Reuters

DONGGUAN, China.- Devastado por la inesperada derrota, una derrota durísima para un país que ama el básquetbol y lo juega como casi ningún otro, Nemanja Bjelica se hizo un espacio en su monólogo ante la prensa para dejar la autoflagelación y hablar del rival. "Quizás somos un equipo mejor que Argentina, pero ellos nos mostraron que querían este triunfo más que nosotros en este momento", musitó entre pausas y ojos restregados la estrella de Serbia.

El alero tuvo una muy buena planilla personal (18 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 2 bloqueos, +14 en eficiencia, 3 pérdidas), pero se cargó la culpa y volvió a elogiar al equipo que lo había dejado sin medalla en el Mundial China 2019 a pesar del favoritismo serbio. "No estábamos listos mentalmente para este partido, especialmente yo. Tomo completamente la responsabilidad, como uno de los líderes. Debo decir que jugué como la m..., pero la forma en que esos tipos festejaron, todos llorando, muestra que ellos merecieron la victoria hoy", reconoció, en medio de gestos de una pesadumbre abrumadora.

"Es muy duro esto. Está matándome", soltó Bjelica. Habló, no esperó a eventuales preguntas y dejó solo en la conferencia de prensa en Dongguan al director técnico Aleksandr Djordjevic. Antes del partido, el entrenador había sido apuntado por haberse anticipado a una posible semifinal contra Estados Unidos, como pasando por alto el cuarto de final frente a Luis Scola y compañía. El expivote del seleccionado Juan Gutiérrez publicó en un tuit "SOBERBIJA", un juego de palabras entre "soberbia" y "Srbjia" (la grafía del nombre del país en el alfabeto occidental), con una foto del DT y su frase en cuestión.

Pero esta vez, no sin cierta crítica, Djordjevic destacó a los argentinos. "La clave fue la creación de juego. En el rubro inmobiliario, la cuestión es ubicación, ubicación, ubicación; en el básquetbol, con todo respeto a los hombres grandes, la cuestión es bases, bases, bases. Ellos tuvieron siempre el control. Tuvimos muchas pérdidas en la primera mitad, quizás por no estar mentalmente preparados, quizás por una gran defensa del equipo argentino. Hubo muchas faltas no cobradas y Argentina se ajustó a ese criterio; nosotros, no. Hubo algunos enganches, que fueron un plan de Argentina. Y ellos son los que más robos tienen en el torneo, y sus manos son tan rápidas... Su tiro fue excelente en un momento crucial, jugando uno contra uno y tomando el lanzamiento con la mano de la marca en la cara. Garino, Campazzo... Y eso te quiebra las piernas, porque uno viene trabajando muy duro y en los últimos segundos entran los tiros de ellos", analizó.

Recién eliminado a cargo de uno de los conjuntos más fuertes del torneo y subcampeón olímpico y mundial, Sasha Djordjevic terminó su monólogo y se disponía a escuchar las consultas de los periodistas, hasta que se acordó de algo. "Ah, tengo que decir una cosa: Campazzo dominó absolutamente el juego. Dominó absolutamente el juego. Y esta es su victoria. Scola es el líder emocional de ellos y tal vez una de las leyendas más grandes de todos los tiempos en el básquetbol. Él encarnó la mentalidad ganadora del equipo. Felicitaciones al entrenador, también, y a toda Argentina. Ellos merecieron el triunfo", destacó a pesar de su dolor el entrenador de Serbia, que ahora luchará por terminar quinto en el Mundial.