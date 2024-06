Paulina Ojeda, la niña de 11 años, que marcó un récord impactante: 93 puntos en 20 minutos

Escuchar

Se trata de una marca impactante en el básquetbol argentino. Si bien sucedió en una categoría de menores, en la que no debería dominar la competencia sino que debiera mandar la formación de nuevos talentos, Paulina Ojeada, con 11 años, dejó a todos sorprendidos por su rendimiento en el partido en el que su equipo, El Coatí, superó a Oberá Tenis Club por 108-107. La niña anotó 93 puntos en 20 minutos y jugará el cuadrangular final de la Liga Provincial U13 femenina de Misiones.

El domingo 2 de junio no fue un día más, porque la extraordinaria actuación de Paulina se viralizó inmediatamente y los medios locales se acercaron para charlar con el papá, Silvio Ojeda, que además es entrenador: “ Ella sólo quiere divertirse, ama el básquet y está viviendo todo esto con normalidad ”, le comentó a Canal 12 de Eldorado. Además, hablaron con la niña tras su marca y comentó: “ Mis compañeras me lo decían, pero para mí había algún error, no les creía ”.

Paulina pasa muchas horas en el club entrenándose sola Gentileza Maria Marta Belloni

En una charla con LA NACION, la madre de Paulina, María Marta, contó cómo los tomó la repercusión que tuvo el logro de su hija: “ Nos sorprendió la repercusión, no pensamos que iba a llegar a tantos medios. Un periodista de acá de Misiones que nos conoce y la conoce a Paulina quedó impactado con la noticia y escribió sobre eso. Nos sorprendió gratamente porque todos fueron muy respetuosos, porque ella es una niña y no es tan consciente de lo que hizo. Ella jugó, estaba decidida que quería ganar, que quería jugar la Copa de Oro de la Liga Provincial de Misiones con sus compañeras. Estaba feliz, no se dio tanto cuenta, fue tanta la adrenalina por haber ganado por un punto que nos concentramos en ese festejo”.

Y continuó: “ A medida que transcurrieron las horas se empezó a hablar de la cantidad de los puntos. Todos empezaron a hablar de eso... Estamos contentos, ella está súper tranquila. Sabe que hizo muchos puntos, pero lo que le quedó a ella fue haber ganado el partido con sus compañeras y poder jugar una final de la liga provincial”.

🎉 Con solo 11 años, Paulina Ojeda estableció un hito en el básquet argentino al anotar 93 puntos en 20 minutos.



🏆 En la victoria de El Coatí sobre OTC en los cuartos, el equipo de Eldorado revirtió una desventaja de 34 puntos.



⚡️ La preadolescente relató que el equipo… pic.twitter.com/j4tht7jDvp — misionesonline.net (@misionesonline) June 7, 2024

María Marta transmite mucha paz en su forma de hablar y de esa manera cuenta cómo es su hija a nivel deportivo y cómo están pendientes de que Paulina se pueda enfocar en vivir con la naturalidad que debe hacerlo una niña de 11 años: “ Ella es súper competitiva, pero tranquila, nosotros tratamos de que ella se concentre en disfrutar, por es muy chiquita. Queremos que pueda compartir, que haga nuevas amistades, que participe en torneos, pero más de forma recreativa o tratando que sea así . Ella ama estar en el club, ama estar con los jugadores de la primera, de pasar tiempo con sus compañeras”.

Paulina Ojeda juega desde los 4 años y sus padres cuida que si hija sólo disfrute de jugar Gentileza Maria Marta Belloni

Y finalizó: “Su papá es el entrenador, así que vive en el club con una pelota. Hay veces que ella se arma circuitos, cuando no está entrenando, para practicar el dribbling o para practicar cosas. No le exigimos nada, lo único que le pedimos que haga la tarea y le vaya bien en la escuela . Al ser tan chica tampoco tiene contacto con las redes sociales y nosotros somos los que le contamos lo que está sucediendo. Le preguntamos si quiere sacarse una foto, si quiere que le hagan una nota, estamos muy pendientes de cómo se siente, que si escucha cosas negativas que nos diga, pero eso lo hicimos siempre, no porque hizo este récord. Después de cada partido charlamos mucho con ella. Todos nuestros hijos jugaron y juegan al básquet, mi esposo es entrenador, así que conocemos de los cuidados que se deben tener para los jugadores que se destacan tanto en mi familia como del club. Así que estamos tranquilos y felices ”.

Paulina Ojeda marca diferencias en la categoría U13 Gentileza Maria Marta Belloni

Paulina, que se inició en el club Yacyretá de Ituzaingó, Corrientes, pasó después por Bartolomé Mitre de Posadas donde fue campeona provincial U13, antes de su desembarco en El Coatí. “ Fue una verdadera locura. Me sorprendió la cantidad de puntos, aunque venía haciendo 45-47 puntos. En este partido, que era determinante, ella me dijo en la previa que iba atacar más el aro porque quería ganar sí o sí ”, le comentó su padre, Silvio Ojeda a MisionesBasket.com.

Y agregó: “ Desde que tiene 2 años juega al básquet y disfruto mucho verla en la cancha con tanta soltura. Tiene buen dribbling, buenos movimientos de pies, pero todo es mérito de ella porque se entrena mucho, es muy fanática y apasionada. Le dedica muchas horas al básquet, va al club conmigo desde las 17 hasta las 23 y a veces se queda más horas y no para ”.

La planilla de Ojeda, que utiliza la camiseta número 9, fue perfecta: 38 dobles, 5 triples, 2 tiros libres y la asistencia para Victoria Cristaldo para el doble de la victoria, en apenas 20 minutos. Con sus 93 puntos, Paulina superó los 73 puntos conseguidos por Francisco Zustovich, en un partido de la categoría U13, con Peñarol de Mar del Plata. La niña apenas jugó esos minutos porque en las categorías formativas de hasta 13 años, las jugadoras sólo pueden estar en la cancha dos cuartos.

Paulina juega como base y, más allá de su poder ofensivo, su papá explica que es una gran pasadora: “ Tiene mucha lectura de juego y le gusta mucho jugar en equipo, asistir a sus compañeras ”.

