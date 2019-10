Adam Silver, el comisionado de la NBA, ahora está en el foco del conflicto con China

Si alguien pensaba que iba a terminar en simples pedidos de disculpas, la escalada del conflicto de China con la NBA no se detiene. Cada día se enciende un nuevo foco de conflicto. Cada palabra abre una nueva herida, cada acción lastima más las relaciones entre ambos gigantes y ahora la TV asiática es la vía para multiplicar la tensión.

Es que en las últimas horas el comisionado de la liga estadounidense, Adam Silver, reveló que el gobierno chino le pidió que relevara de sus funciones al Daryl Morey, el general manager de Houston Rockets, por su publicación en Twitter apoyando a Hong Kong y que desató la batalla, y el mandamás de la NBA se negó rotundamente a atender estas exigencias. Esa acción fue suficiente para que explotara nuevamente todo entre ambas partes.

La Televisión Central de China, la red de televisión china dirigida por el estado, dejó abierta la posibilidad de que Adam Silver recibiera "represalias" por decir que el gobierno chino le pidió que despidiera a un ejecutivo de la liga. La "advertencia" se transmitió el sábado último y también se expresó: "Es feo que el presidente de una liga deportiva internacionalmente influyente invente abiertamente una mentira para desacreditar a China".

La crisis entre la China y la NBA Crédito: Twitter

Está claro que Silver, que realizó esas declaraciones en la Cumbre de Salud Time 100, en los Estados Unidos, no parece estar tan asustado por la potencial pérdida de un mercado valorado en unos 4.000 millones de dólares y tampoco que por esta "Crisis China" se pueda reducir hasta un 15% el salary cap (el mercado salarial) de la temporada 2020-21.

En la TV china se acusó a Silver de mentir. El diario South China Morning Post publicó: "Los medios estatales chinos advierten que el comisionado de la NBA, Adam Silver, se tendrá que enfrentar a una retribución por difamar a China [.]. Silver no ha escatimado esfuerzos en legitimarse a sí mismo como un defensor de la libertad de expresión. Y utilizó esta misma para encubrir a Morey, quien había expresado su apoyo a los violentos de Hong Kong. Ya se ha cruzado la línea de paciencia del pueblo chino. Para complacer a algunos políticos estadounidenses, Silver ha fabricado mentiras de la nada y ha querido pintar a China como un país implacable".

En la última aparición de Silver, que explicó que no creía que la NBA pueda volver a China, fue claro en su mensaje respecto a Morey y esta frase fue la que terminó por multiplicar los problemas con China: "El Gobierno y algunas empresas nos dijeron que lo despidiéramos. Nosotros dijimos que no había ninguna posibilidad de que eso pasara. No había opción ni siquiera de que le aplicáramos alguna sanción. Los valores americanos viajan con nosotros allá donde vamos. Y uno de esos valores es la libertad de expresión. Quisimos asegurarnos de que todo el mundo entendía que apoyábamos la libertad de expresión".