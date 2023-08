escuchar

Sin Mundial 2023 porque no accedió a través de las Eliminatorias, la selección argentina de básquet compite en el Preclasificatorio Olímpico de las Américas que se lleva a cabo en Santiago del Estero con el objetivo de dar un paso hacia los Juegos Olímpicos París 2024. El único premio de este certamen es un boleto a los Torneos de Clasificación Olímpica FIBA que se jugarán del 2 al 7 de julio de 2024. Y sólo desde allí la albiceleste podría llegar a la máxima cita multidisciplinaria del deporte. O sea: deberá ganar este Preclasificatorio y luego el Clasificatorio o Preolímpico.

El elenco de Pablo Prigioni conforma el grupo A y disputa al menos dos encuentros en el certamen. El primero es ante Bahamas y, el siguiente, contra Cuba. De lograr el primer o segundo lugar en su zona, avanza a las semifinales y enfrenta a un oponente de la B (Islas Vírgenes, Uruguay, Colombia o Chile). La definición, en tanto, tendrá lugar un día después. En todas las instancias los cotejos se transmitirán en vivo por las señales de cable TyC Sports y DSports.

Cómo ver online los partidos de la selección argentina

Los encuentros también se pueden ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Flow. En todos los casos se requiere ser cliente de un cableoperador para acceder al contenido.

Grupo A

Fecha 2 vs. Bahamas - Miércoles 16 de agosto a las 21.10 (TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play).

Fecha 3 vs. Cuba - Jueves 17 de agosto a las 22.10 (TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play).

Carlos Delfino es uno de los referentes del plantel y único sobreviviente de la Generación Dorada CAB

El plantel lo conforman Patricio Garino, Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Carlos Delfino, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Tomás Chapero, Gonzalo Bressan, Gabriel Deck, Juan Fernández, Máximo Fjellerup y Lucio Redivo. Quedaron afuera en el último corte Lee Aaliya y Gonzalo Corbalán. En la nómina sobresalen jugadores que de antemano no fueron citados porque manifestaron su decisión de no ser parte del proceso: Nicolás Laprovittola, Marcos Delía, y Leandro Bolmaro.

En diálogo con LA NACION, Garino dejó en claro que el equipo no piensa en los que no están, sino en los que sí: “Nosotros respetamos sus decisiones y nuestra concentración está en los que somos. Nos ponemos la camiseta y la vamos a defender. Nos preocupa el presente, estamos concentrados en mejorar día a día, los jóvenes vienen con un nivel impresionante y están predispuestos y con mucha motivación y energía para adaptarse y dar una mano al equipo. Son muy importante todos, desde el primero al último para que el grupo consiga su objetivo”.

Y agregó: “Yo creo que los que estamos sabemos que sea el torneo que sea, cuando la selección te llama no lo dudás. Personalmente desde chico yo lo anhelaba, era mi mayor sueño y no me permitiría no estar. Me tocó no ser parte por cuestiones físicas y no lo disfruté, lo sufrí viendo desde afuera y el compromiso siempre está, sea el torneo que sea”.

Patricio Garino integró el equipo subcampeón del Mundial 2019; es uno de los referentes del plantel CAB

La selección argentina debe disputar el repechaje porque no entró al Mundial. Allí, los dos mejores equipos de América obtendrán los cupos a la cita olímpica. Pelearán por ellos Canadá, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico y Brasil. Quienes no los consigan, tendrán que jugar el Preolímpico al que la selección nacional aspira a clasificarse para dar el primer paso hacia París.

La albiceleste se quedó afuera del certamen internacional por quinta vez en su historia porque estuvo en 14 de las 18 ediciones que se disputaron hasta el momento. La anterior ocasión fue en Colombia 1982, cuando se ubicó tercera en el Sudamericano que otorgaba las plazas por detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco había estado en 1954, luego de ser campeona en 1950; 1970, 1978 y 1982