San Antonio sigue arriba

Batió a Memphis 105-88, con 12 puntos de Manu

El triunfo de los Spurs, que mantienen el mejor récord de la NBA, más la lesión de Dirk Nowitzki y la poco habitual suspesión de un partido, fueron las novedades destacadas de anteanoche.

San Antonio venció al alicaído Memphis (6-20) por 105 a 98. La ventaja del primer tiempo llegó a 19 puntos para el ganador, pero el rival, que hace tres partidos recuperó al español Pau Gasol (16 tantos, en 23 minutos), se recompuso para pasar al frente por 2 puntos a 6 minutos del final y nuevamente a 3 del epílogo. El aporte de Michael Finley fue decisivo en el éxito: 20 puntos.

Manu Ginóbili sumó 12 (2 de 4 dobles, 2 de 5 triples y 2 de 2 libres), 3 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y una pérdida, en 26 minutos. Fabricio Oberto no anotó en 12 minutos, pero tomó 3 rebotes.

Dallas superó a Seattle 103 a 95, pero Dirk Nowitzki, del ganador, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el primer cuarto, que lo mantendrá inactivo por algunos partidos. En tanto, una fuerte nevada en Denver obligó s suspender el choque entre los Nuggets y Phoenix. En la temporada última también hubo un cotejo postergado por la nieve.

Los demás resultados: Utah 112 vs. Atlanta 106; Orlando 86 vs. New Orleans 83; Philadelphia 93 vs. Indiana 101; Boston 95 vs. Golden 96; Milwaukee 121 vs. Miami 95; New York 111 vs. Charlotte (sin Walter Herrmann) 109; Minnesota 94 vs. los Lakers 111; New Jersey 113 vs. Cleveland 111 y los Clippers 96 vs. Toronto 98.

