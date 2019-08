Bielsa debuta con un Leeds ofensivo, "revolucionario", según la prensa inglesa

Bielsa comenzará este domingo su segunda temporada en Leeds Fuente: Reuters

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019 • 17:44

"Estoy ilusionado y entusiasmado", dice Marcelo Bielsa, dos meses y medio después de haber transitado los 48 partidos -46 por el calendario regular y dos por los play-off- de la extenuante temporada anterior que le dejó a Leeds la insatisfacción de no haber conseguido el ascenso. Fue un constante animador que en el final no supo coronar la campaña con el salto a la Premier League. Lo deportivo dejó una decepción que, sin embargo, no modificó la atracción que los hinchas de Leeds sintieron por el trabajo del entrenador rosarino. Les gustó el estilo audaz de un equipo que salía de la decadencia de los años anteriores.

Así como los hinchas y el club no le soltaron la mano a Bielsa pese a trastabillar en los últimos y decisivos pasos, el entrenador se nutrió de esa identificación y conexión para concluir que valía la pena volver a intentarlo, como lo empezará a hacer este domingo en la visita a Bristol (12.30 de la Argentina) por la primera fecha del Championship. Consultado por las razones que lo llevan a afrontar una nueva temporada, Bielsa (64 años) respondió: "Me quedé porque pertenecer a Leeds es una expresión social de mucho peso. 'Marchar juntos y el mundo en contra nuestro' son frases que hablan de esa expresión social y sentimental. Hay muchos clubes mejores que Leeds, pero pocos que estén sustentados en la pasión colectiva y el amor al club como este".

¿Cómo hará Leeds para mejorar lo del curso anterior?, en el que es considerado el torneo más difícil del mundo por su extensión y complejidad, como lo graficó Bielsa: "El Championship es una competencia leal, muy pareja; ganar es difícil y perder es muy probable. El equipo que mantiene la regularidad es el que trasciende. Si cada jugador no rinde al 100 por ciento enseguida se nota".

Para buscar el ascenso, Bielsa se quedó sin una pieza clave: "Perdimos a nuestro mejor jugador de la campaña anterior (el zaguero Pontus Jansson, transferido a Brentford en 6,15 millones de euros). Pero nos adaptamos a las reglas, el club necesitaba vender dos jugadores para cumplir económicamente con el reglamento, es algo muy saludable para igualar la competencia".

Roofe fue el goleador de Leeds de la temporada anterior, con 14; este domingo no jugará por una lesión Fuente: AFP

Con un libro de pases abierto hasta el jueves 8, hasta ahora llegaron dos refuerzos: el extremo portugués Hélder Costa y el zaguero Ben White. Bielsa expresó que por ahora se maneja con un plantel de 21 jugadores, cada uno de los cuales puede desempeñar hasta dos o tres funciones distintas. Consultado por posibles contrataciones, respondió: "Si hay opciones que mejoren lo que tenemos, pueden venir uno o cinco futbolistas".

Salvo la llegada del delantero Costa y la baja de Jansson, Bielsa tendrá un bloque muy similar al del año anterior. La novedad, a la que un sector de la prensa británica catalogó de "revolucionaria", radicaría en el esquema: pasaría del 4-1-4-1 a un 3-3-1-3. Daily Mail escribió que ese esquema, probado por Bielsa en el amistoso 1-1 ante Cagliari, no se usa nunca en el fútbol inglés. El dibujo es con tres defensores, dos carrileros, un volante de contención, un enganche y tres delanteros. El experimento apunta a cambiar la ecuación de un equipo que creó muchas situaciones de gol y convirtió pocas. "Sabemos que tuvimos un problema de efectividad, tenemos que resolverlo", expresó Bielsa.

Leeds debutará condicionado por las lesiones. No contará con tres titulares habituales: el lateral Ayling, el volante ofensivo Roberts y el centrodelantero Roofe. La dureza del torneo quedó reflejada en las derrotas en la fecha inicial de dos de los equipos que descendieron de la Premier League, que por contrato siguen manteniendo un presupuesto alto. Cardiff City cayó 3-2 con Wigan y Barnsley, un recién ascendido de la tercera división, superó 1-0 a Fulham. Charlton, otro que llegó de la división inferior, se impuso 2-1 a Blackburn Rovers.

Además de lo estrictamente futbolístico, la temporada anterior de Bielsa dejó dos episodios que tuvieron una repercusión global y a los que se volvió a referir en las últimas horas: "Lo del espionaje fue malinterpretado como desleal. Tomé nota de mi error. Para lo del autogol hubo diferentes interpretaciones. Yo actué de acuerdo con la única opción que creía posible. Para algunos está bien, para otros está mal".