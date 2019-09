Bielsa, con gesto preocupado porque Leeds no encontró el gol Fuente: Reuters

Fue una derrota por 1-0 contra Charlton que a Leeds le costó salir de los dos puestos de ascenso directo y retroceder hasta el cuarto lugar. Y también fue una caída que reprodujo carencias ya vistas en el equipo de Marcelo Bielsa: dominio infructuoso (72 por ciento de posesión), una mayor cantidad de remates (19 -cuatro al arco- contra tres del rival -todos entre los tres postes-), también de córners (13 contra dos) y debilidad para defender una pelota detenida con la que el contrario establece la ventaja.

Un aire de resignación transmitió el director técnico argentino en la conferencia de prensa: "Tendría que repetir los argumentos de siempre. La diferencia entre los dos equipos fue grande y el hecho de no haber plasmado esa superioridad es la explicación del resultado. Digo esto para intentar expresar algo diferente, si no tendría que decir lo de siempre. Un tiro al arco, un gol del rival. No digo nada nuevo porque no pasó nada diferente".

Fue la segunda derrota de Leeds en nueve fechas del Championship. Bielsa se adjudicó una responsabilidad: "Como autocrítica, debo decir que nuestros jugadores son mejores que los de ellos, sin que eso signifique menospreciar a Charlton. Contando yo con más recursos, no logré traducir esa diferencia. El director técnico del contrario -Lee Bowyer, exmediocampista de Leeds entre 1996 y 2003-, con menos recursos, evitó que nosotros estableciéramos esa diferencia. Por eso es importante evaluar a los entrenadores por lo que consiguen en función de los recursos que disponen".

El resumen de Chalrton 1 - Leeds 0

Leeds perdió por un error del arquero español Kiko Casilla en un córner. No es la primera vez que Leeds concede facilidades en jugadas de estrategia. Consultado sobre el tema, Bielsa meditó unos segundos la respuesta, tratando de no hacer foco en un error individual de alguno de sus futbolistas: "Mire, hay un hecho concreto: recibimos goles con la pelota detenida. Puede explicarse de dos maneras: por la pérdida de duelos individuales en el juego aéreo o porque los despejes los capitaliza el rival. Los goles en esta temporada tienen más que ver con los despejes nuestros que el adversario aprovecha. Esa es una situación inmanejable. No podemos decir que el nuestro sea un equipo desatento ni que deja rivales libres o que no se adapta a situaciones preparadas por el rival. Lo real es que esa vía de ataque se volvió en el único recurso de los rivales. Es difícil considerar a nuestra defensa como algo negativo cuando el adversario casi no construyó juego ofensivo".

Aunque Bielsa no lo mencionó con nombre y apellido, Leeds extrañó el manejo y las asistencias del español Pablo Hernández para perforar una defensa muy cerrada: "No encontramos el pase central, pero es imposible que eso suceda cuando el último hombre del rival está dentro del área. Con tanta densidad defensiva es difícil encontrar pases de precisión". El Loco no rompió ese cerrojo ni juntando a los dos centrodelanteros del plantel (Patrick Bamford y Edward Nketiah): "En los últimos 15 minutos tuvimos mucha capacidad para lanzar centros y pensé que con Bamford y Nketiah íbamos a tener más presencia ofensiva, pero no tuvieron oportunidad de conectarse y el juego ofensivo no mejoró con ellos"

El martes le espera a Leeds un partido importante: enfrentará de local a West Bromwich Albion, el nuevo puntero tras vencer 2-0 a Queens Park Rangers.