“Boca + arte”: la exposición de obras y fotos históricas que llegó a La Bombonera

Escuchar

¿Qué es lo que convierte a Boca Juniors en uno de los clubes más atractivos del mundo? ¿Qué pasa en el barrio cuando hay partido? ¿Cómo describir la experiencia de ir a La Bombonera? La exposición Boca + Arte reúne obras de artistas xeneizes que transitan estos y otros interrogantes con el objetivo de expresar qué significa ser hincha de Boca y por qué genera tal imantación en personas que viven en otras partes del mundo.

Boca + arte, la exposición que reúne las mejores ilustraciones xeneizes instagram @bocamasarte

La muestra es exclusiva para socios y socias del club y se puede visitar en el hall central de La Bombonera, ubicado en la calle Brandsen 805 (CABA) todos los días de 10 a 18 hasta el 17 de agosto, excepto cuando hay partido en el estadio.

Uno de los tantos cuadros que se exhiben en el museo de arte "bosterizado" instagram @

Boca + Arte es una experiencia sensorial que presenta pinturas, mosaicos, fotos, afiches, obras de arte con un estilo “bosterizado” y hasta un altar. En definitiva, más que una colección de obras, es una manifestación de identidad xeneize y un tributo a la cultura popular.

Los hinchas de Boca concurrieron de manera masiva en los últimos días a un museo que rinde tributo a la cultura popular instagram @bocamasarte

Para entender el origen de esta iniciativa que reúne a los hinchas de Boca, la creadora de esta exposición, Camila Rabinovich, explicó cómo se dio el puntapié y se le dio forma a este acto cultural: “Esta exposición surge de estar scrolleando con mi celular y ver que mi algoritmo me ofrecía obras de artistas hinchas de Boca que tienen sus trabajos en el mundo digital, pero no estaban en un formato tangible. Entonces, me contacté con ellos para pasar sus creaciones de lo digital a lo físico y darle vida a un museo bien bostero”.

El cuadro de Juan Román Riquelme se llevó todos los aplausos por parte de los hinchas de Boca instagram @bocamasarte

Participan de esta exposición un colectivo de artistas integrado por Bruno Acanfora (@estoesbocart), Pancho Monti (@bomboneras), La China Sanjuan (@chinasanjuann), Sol Jasminoy (@bokitaenlascosas), Toto Tauer (@tototauer) y Rairo López Barreiro (@elhistoricoboca), entre muchos otros que le dieron forma e identidad a esta cruzada xeneize que se originó en las redes sociales y se hizo realidad en los pasillos del mítico estadio del fútbol argentino.

LA NACION