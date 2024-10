Boca vs. Gimnasia | Riquelme reveló su charla con los hinchas y la Policía, y les agradeció a los barras

Después de meterse en medio de los disturbios de este miércoles en el Coloso “Marcelo Bielsa” de Rosario, cuando se jugaba el pase a la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Gimnasia, el presidente del xeneize, Juan Román Riquelme, contó cómo fue su irrupción en la tribuna y reveló las charlas que tuvo tanto con la Policía como con los hinchas. Además, agradeció a los barras del club porque dijo que ayudaron a calmar los ánimos y que “se comportaron de maravilla”.

Por penales, y en una inmensa actuación de su arquero suplente, Leandro Brey, que se lució en la cancha de Newell’s, Boca clasificó a la próxima instancia.

En tanto, este jueves Riquelme habló con Radio 10 después de haberse metido en medio del cruce entre ambas hinchadas y la Policía, que ocurrió antes del segundo tiempo y obligó a una demora de aproximadamente 15 minutos. “En el entretiempo sucedió lo que vieron todos y yo estaba mirando la situación desde arriba, iba avanzando, llegó un momento en que me salió bajar. Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a la gente, y siempre siento que tenemos que ayudar para que entendamos que es deporte”, explicó sobre el momento en que decidió entrometerse.

“A veces criticamos mucho a los hinchas de cualquier equipo, que es lo más fácil; criticamos muchas veces a la Policía, que es lo más fácil. Y yo tengo que agradecer a los policías que estaban ahí porque cuando bajé hablé con ellos, entendieron que había muchos chicos, que había mujeres, pidieron disculpas por las balas de goma que tiraron”, contó.

El ex diez no solo destacó a los oficiales de las fuerzas de Santa Fe, sino que señaló como “muy importante” que los hinchas que estaban en la platea entendieran que tenían que ayudar a que el conflicto cediera.

Pero no fue solo eso. “Hubo una situación que fue fabulosa también , que los barras de atrás del arco nuestro comenzaron a llegar a ese lugar y así, como muchas veces se los critica, tengo que darles las gracias porque ayer se acercaron hasta ahí y me ayudaron a que la gente se calmara , a que cuidáramos a los hinchas de Boca. Y creo que, así como se los critica mucho, lo de anoche hay que tomarlo en cuenta y darles las gracias”, sentenció en cuanto a los integrantes de La 12 y añadió: “Por más que a veces critiquen mucho a la barra de nuestro club, ayer se comportaron de maravilla y cruzaron desde atrás del arco a la platea para ayudar a nuestros hinchas, y eso se tiene que valorar mucho”.

Después de que se viralizaran fotos suyas cuando intentaba calmar a un hincha que llevaba una campera blanca del club y también con un policía mientras lo tomaba afectuosamente del rostro, Riquelme reveló las conversaciones que se dieron en ese momento.

“Es maravilloso porque ese hombre primero iba muy nervioso, es lo que te pasa cuando ves que hay mucha gente, que están tirando balas de gomas, la situación es difícil para las dos partes porque también tenés que… imaginate que te vienen miles de hinchas y son diez policías, ¿qué hacés? Hay que ponerse de los dos lados. Es una situación rara. Pero lo más extraño es que cuando el hombre me vio, me abrazó y me dijo: ‘Salí de acá que te van a lastimar’”, contó el presidente del club mientras se reía y admitía que los hinchas son “increíbles” con él.

Al respecto del oficial de Santa Fe indicó: “Yo llegué a ese lugar y le pedí a la Policía que dejara de tirar. El policía me hizo cara, se acercó y pidió disculpas por los gases. Me dijo: ‘No te vi’. Yo le dije: ‘Te pido por favor mantené a la Policía donde está, que no avance, y acá con los muchachos vamos a llevar a los hinchas de Boca para allá'. Y es la imagen que ustedes ven con el policía, que lo estoy abrazando”.

Convencido de que todas las partes deben colaborar para que se puedan llevar las dos hinchadas a los estadios argentinos, y para que todos entiendan que se trata de un deporte, Riquelme también valoró la actitud de los simpatizantes de Gimnasia, que entendieron que había que pasar página y seguir con el partido.

“Yo hago lo que siento, [Boca] es mi club, soy un hincha más, siento igual que ellos, vivo igual que ellos y, gracias a Dios, tenemos una relación de mucho respeto”, comentó y en esa línea dijo: “Cosas de nuestro fútbol... Al final tuvimos la suerte de que pudimos seguir jugando, que es lo que importaba. Sabemos que en nuestro país se vive el fútbol de una manera especial, se dio lo que se vio en la tele, pero se pudo solucionar, eso es bueno”.

Asimismo, desoyó las críticas que llegan para su gestión en el club y comentó que eso pasa desde hace cuatro años y diez meses, cuando se metió en la política de la entidad.

“Será cada día así, y eso nos da más ganas de trabajar cada día, de que el club esté mejor. Hemos agarrado un club con deudas y gracias a Dios ahora vamos a presentar el balance, creo que vamos a tener una de las mayores ganancias en la historia. Eso demuestra lo bien que se están haciendo las cosas, que nuestro estadio cada vez está más lindo, y que solamente estamos para cuidarlo y para que el hincha se sienta contento. Sabemos que hay una campaña hace cuatro años y algo, día a día, y el hincha se dio cuenta. Eso también es maravilloso. Entre todos vamos a cuidar a nuestro club, es lo único que nos interesa”, indicó.

