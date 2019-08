Gustavo Alfaro da indicaciones durante el partido entre Boca y Liga de Quito, que terminó sin goles en la Bombonera. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca, habló luego del empate sin goles frente a Liga de Quito, que implicó la clasificación del conjunto xeneize a las semifinales de la Copa Libertadores. "Nuestra necesidad era estar en semifinales. Esa era la prioridad", dijo el DT para justificar su decisión de poner a los titulares en el duelo contra los ecuatorianos. Ramón Ábila y Eduardo Salvio debieron retirarse por molestias físicas y ambos se perderán el partido del domingo frente a River.

"¿Cómo les digo que piensen en el partido de hoy con Liga si yo saco a un jugador para cuidarlo? Es una contradicción", se preguntó el entrenador de Boca. Y agregó: "Si poníamos un equipo alternativo, perdíamos 3 a 0 e íbamos a penales, ¿quién era el padre de la derrota? Lamento las lesiones de (Mauro) Zárate, Salvio y Ábila, pero sé que tengo un plantel que me va a responder. Y que cada vez que tuvo que jugar instancias determinantes lo ha hecho". Así, Alfaro reafirmó su determinación de poner lo mejor en la serie contra los ecuatorianos. Luego de los cuartos de final, tres jugadores de Boca terminan en la enfermería: Mauro Zárate (lesionado en el partido de ida), Ramón Ábila y Eduardo Salvio.

"Nos adaptaremos a las circunstancias en semifinales y a lo que signifique. Me es indistinto el rival en las semifinales. Obviamente que está el clásico, el morbo y la rivalidad... Me interesaba que Boca esté en las semifinales y aquí estamos. Nos tocó Paranaense, al que ya conocíamos, luego la Liga con el mito de la altura, y respondimos", consideró el técnico sobre lo que se viene, con un posible duelo ante River en las semifinales.

"Este es un plantel que tiene ocho meses. Cambió mucho, mas allá de la experiencia que tengan los jugadores o la historia del club. La dinámica del equipo la dan las eventualidades de la competencia y eso es la madurez, saber qué hacer en el momento. No llegaste a semis por suerte, sino porque acumulaste mas méritos. La madurez como equipo la estamos buscando", agregó el DT sobre la actualidad de su formación.

Eduardo Salvio habló con Fox Sports luego del partido con Liga de Quito y puso en duda su presencia en el Monumental para jugar con River. "Hoy estoy dolorido, veo un poco difícil lo del domingo. Voy a hacer lo posible para estar. Es un partido que no me quiero perder nunca en la vida".

Además, explicó cómo fue su lesión: "Cuando caigo, me levanto y ya tengo un dolor ahí. Nunca me había desgarrado y no tenía síntomas de estar fatigado o algo". El exjugador de Lanús, Atlético de Madrid y Benfica será sometido el jueves a los estudios médicos de rigor (ecografía) para definir el grado de la lesión, pero todo parece indicar que se trataría de un desgarro que lo dejaría al margen del choque.