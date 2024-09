A qué hora pelea Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga en Las Vegas, por los títulos de Supermediano

Escuchar

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Édgar Berlanga se enfrenta en la medianoche de este sábado, en el combate estelar que tiene lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, que tal vez no revoluciona la expectativas, pero igual es un gran foco de atención. A los 34 años, el mexicano quieren volver a los primeros planos tras la victoria de principios de temporada ante su compatriota Jaime Munguía, mientras que a los 27, el puertorriqueño criado en el espíritu de Brooklyn, quiere “tomar el trono” y mandar a la lona a ‘Canelo’ en el sexto round. La pelea, que inicia a las 23.50 de la Argentina, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

En la velada, que reencenderá a pleno la rivalidad México vs. Puerto Rico en el cuadrilátero estarán en juego los títulos supermedianos de ‘Canelo’ de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que dejó de ser unificado e indiscutido tras el desconocimiento de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) por incumplimiento de sus reglas.

Álvarez, quien pretende volver a conseguir un nocaut por primera vez desde 2021, anunció que “no tendrá piedad” para humillar a su rival delante de miles de espectadores.

México y Puerto Rico tienen una rivalidad histórica en el boxeo: la reavivarán en Las Vegas STEVE MARCUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

‘Canelo’ Álvarez vs. Édgar Berlanga: lo que hay que saber

Títulos de la categoría supermediano del AMB, la OMB, CMB.

Día: Sábado 14 de septiembre.

Hora: 23.50 aproximadamente (horario argentino).

Estadio: T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Día y horario del pesaje: Viernes 13 de septiembre a las 16 (hora argentina).

‘Canelo’ Álvarez vs. Édgar Berlanga: cómo ver online

La pelea está programada para este sábado 14 de septiembre a las 23.50 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Cartelera del sábado 14 de septiembre en Las Vegas

‘Canelo’ Álvarez vs. Éd.gar Berlanga , 12 rounds, títulos supermedianos de la AMB, CMB y OMB.

, 12 rounds, títulos supermedianos de la AMB, CMB y OMB. Erislandy Lara vs. Danny García , 12 rounds, título mediano de la AMB.

, 12 rounds, título mediano de la AMB. Caleb Plant vs. Trevor McCumby , 12 rounds, título supermediano interino de la AMB.

, 12 rounds, título supermediano interino de la AMB. Stephen Fulton vs. Carlos Castro , 10 rounds, peso pluma.

, 10 rounds, peso pluma. Roimán Villa vs. Ricardo Salas , 10 rounds, peso welter.

, 10 rounds, peso welter. Jonathan López vs. Richard Medina, 8 rounds, peso superpluma.

Saúl 'Canelo' Álvarez expondrá tres títulos supermedianos en el combate central de este sábado STEVE MARCUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una previa “picante”

“Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor”, dijo ‘Canelo’, de 34 años, en la antesala del combate estelar, sobre el que prometió que “no voy a tener compasión”.

A su vez, el boxeador mexicano reconoció que su rival puede ser fuerte y grande, pero lo sentenció en cuanto al lugar en el plano global: “No puedes compararlo con un Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Caleb Plant, Jacobs o Golovkin, no puedes compararlo con ninguno de ellos. Es un buen peleador, fuerte, grande, que subirá al ring muy pesado seguramente. De ahí en más no es nada extraño para mí”.

“Soy un peleador al que le gusta la pelea y me gusta el nocaut. Estamos buscando el nocaut, pero estamos listos para hacer 12 round fuertes (...) ‘Canelo’ ya hizo su historia, ganó mucha leyenda. Todo lo que uno pueda hacer en el boxeo, él ya lo hizo. Ahora es la hora de que llegue sangre nueva. Yo soy un peleador que puedo hacer todo que él hizo. Lo puedo hacer todo como él y más”, aseguró Berlanga, de 27, quien también se refirió a la eterna rivalidad entre países arriba de un ring: “Esto es una guerra, un mexicano contra un puertorriqueño fuerte. Todo es diferente. Ha peleado con Miguel Cotto cuando ‘Junito’ era viejo y no estaba fresco. Ahora ‘Canelo’ va a pelear con un puertorriqueño fuerte, grande y joven”.

LA NACION