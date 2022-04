Boxeo: Tyson Fury vs. Dillian Whyte, la fiesta en Wembley entre la multitud y un tufillo especial

El estadio de Wembley, en Londres, contará este sábado con una asistencia de 94.000 espectadores que agotaron todas las entradas puestas a la venta en menos de una semana. Relucirán entonces las sillas aterciopeladas y los más rimbombantes juegos lumínicos de colores indescriptibles eyectados por la última generación de artefactos de imagen y sonido. No habrá un balón futbolero instalado en el centro de su campo deportivo. Allí, se fijará el cuadrilátero de 6.90 metros de lado para que el gigante de Manchester, Tyson Fury (33 años, 2.06 metros y 120 kilos), exponga su corona mundial pesado (CMB) ante un viejo pescador de oportunidades pugilísticas: Dillian Whyte, un jamaiquino que creció en Brixton, en las afueras de la capital inglesa, y a los 34 años, con 114.9 kg, intentará rever su destino de perdedor de peleas claves y justificar su cetro “mundial interino” (CMB).

Este cotejo, organizado por los promotores Bob Arum y Frank Warren, encendió comparaciones inéditas en la historia del pugilismo británico. No sólo por las pagas acordadas: 29.538.000 de dólares para Fury y 7.384.000 para el retador, sino porque se trata de una rivalidad sentida y sanguínea.

La grandeza de este evento -récord de público en el siglo XXI- y más allá de los casi 37.000.000 millones de dólares, parece emerger de los ancestros originarios del pugilismo británico; de los fantásticos combates del gran James Figg, primer campeón mundial universal, en sus duelos con Ned Sutton, a puño limpio, allá por 1730 en los albores del boxeo moderno.

No obstante, hubo cierto tufillo en torno a la designación de las autoridades decidiéndose excluir a jueces ingleses a participar de este match –a las 18 horas, aproximadamente, por ESPN- teniendo en cuenta el polémico veredicto sancionado en el último combate popular entre británicos (Josh Taylor vs. Jack Catteral), en febrero último. Serán jurados: Guido Cavalleri (Italia), Juan Pelayo (México) y Robert Tapper (Canadá). El referí, en cambio, será el inglés: Mark Lyson.

Este contorno sospechoso se potenció, en estos días, con el comunicado del Departamento del tesoro del Gobierno de los Estados Unidos ofreciendo una recompensa de cinco millones de dólares por la captura del irlandés Daniel Kanihan, ex asesor de Fury hasta 2018, por cargos de autoría intelectual en una organización criminal con actos violentos, tráfico de drogas y armas en Europa. Asociado a la empresa pugilística MTK Global, con representatividad de casi 200 boxeadores.

Tyson Fury resultó abrumado con preguntas al respecto previo al pesaje. Y hasta deslizó la opción de un posible retiro del ring. Sólo dijo: “Nunca me interesó saber qué hace la gente más allá de nuestro trabajo. Me hicieron saber un millón de cosas y nunca me interesó indagar sobre sus andanzas personales. Cumplieron y cumplí, cuando tuvimos relación”.

Estas conclusiones llegan en un momento muy especial de su vida en la que pudo cambiar una imagen arrogante, desafiante e intolerante por una conducta sincera, altruista y reflexiva, tras luchar y superar en primera instancia sus problemas adictivos que lo acercaron al suicidio tras su primera consagración mundialista ante el ucraniano Vitali Klitschko, en 2015.

Con una campaña de 31 victorias (22 K.O) y un empate , volverá a combatir en Inglaterra. No lo hace desde 2018 y esta confrontación deportiva encendió todo tipo de alarmas y pruebas en el control del orden de la policía londinense en alrededores al Wembley Arena ante un probable descontrol de la multitud.

Fury, radicado en Henderson, en las afueras de Las Vegas, protagonizó tres clásicos inolvidables con el estadounidense Deontay Wilder, entre 2018 y 2022. Vivir en Norteamérica lo llevó a conocer a los vagabundos de la ciudad de Los Ángeles; aquellos que duermen en las calles y donó gran parte de sus ganancias para cooperar con la miseria social. Disertó mucho al respecto con una frase conmovedora: “Para qué sirven los millones en mi bolsillo si hay cientos que se mueren de hambre”. A partir de entonces, creció en popularidad y en ciertas regiones norteamericanas despierta más admiración que el mismísimo mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, considerado el N°1 del momento.

Se perfila como favorito para hoy en base a imposición física y lanzamientos “bombeados” sobre un rival excesivamente pensante.