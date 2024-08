El boxeo sigue siendo atracción nacional en Cuba, pero sus mejores deportistas compiten para otros países

Escuchar

Semanas atrás, desde el gobierno de Cuba, se advertía como meta estar dentro de los primeros 20 países del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ganar, al menos, cinco preseas doradas, según lo previsto por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Entre los atletas con mayores posibilidades estaba el boxeador Julio César La Cruz, La Sombra, de 34 años.

La derrota de una de sus máximas atracciones frente a un púgil nacido en la isla y que compite por otro país y lejos de los primeros 20 (de los primeros, 30, de los primeros 40 puestos), reabre el debate y la polémica dentro y fuera del régimen. Cuba conquistó en los Juegos Olímpicos de Tokio un total de 15 medallas; siete fueron de oro, tres de plata y cinco de bronce, y se situó en el 14° puesto de la clasificación.

Julio César La Cruz frente a Loren Berto Alfonso Domínguez, un choque de sentimientos MOHD RASFAN - AFP

Julio César La Cruz, oro olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, tuvo la peor caída; simbólica, sobre todas las cosas. Cayó en los octavos de final el domingo pasado frente a Loren Berto Alfonso Domínguez (bronce en Tokio), de 29 años, bajo la bandera de Azerbaiyán y nacido en Cuba. Un héroe del país más allá del deporte, quedó trunco el deseo de alcanzar la tercera victoria consecutiva en unos Juegos Olímpicos, en la categoría hasta 92 kilos. Al perder, se quedó con las ganas de entrar en el selecto club de los tricampeones olímpicos, donde están el húngaro Laszlo Papp y los legendarios Teófilo Stevenson y Félix Savón, ambos de Cuba.

Fue un combate muy igualado, que se definió por decisión dividida de los jueces: tres vieron vencedor al boxeador de Azerbaiyán y dos al cubano. Loren Berto Alfonso Domínguez le dedicó el domingo unas emotivas palabras a la tierra que lo vio nacer y desarrolló como deportista, al tiempo que elogió la calidad de La Cruz. “Todo lo que he conseguido en el boxeo se lo debo a Cuba”, fue su conmovedor mensaje.

Otra escena de una suerte de clásico entre Julio César La Cruz y Loren Berto Alfonso Domínguez - - POOL

Justo en el día de su cumpleaños 29, logró uno de los resultados más significativos de su carrera. “Esta victoria va también para el pueblo cubano”, exclamó el exponente de los 92 kilogramos. Y contó su historia de vida: “Llegué a Azerbaiyán siendo un boxeador hecho. Esta vez me tocó ganar a mí. La Cruz siempre ha sido mi ídolo desde que inicié en el deporte, siempre he querido ser como él”.

Fue más allá: “Es el mejor de todos los tiempos” e invitó a los cubanos a seguir sus combates y apoyarlo camino a tocar la gloria olímpica. Ese mensaje causó revuelo en la isla. Miguel Díaz-Canel, el presidente, lo replicó en X. “Honestas, dignas y conmovedoras las declaraciones”, sintetizó el político.

Honestas, dignas y conmovedoras las declaraciones de Loren Berto, tras su victoria por puntos sobre Julio César La Cruz. Una emigración, respetuosa de la Patria que lo formó, merece reconocimiento. #Cuba también va en su triunfo, aunque cuente para la hermana #Azerbaiyán pic.twitter.com/ZFHZuuzKEt — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 28, 2024

Según reportes desde Estados Unidos, en julio de 2021, mientras en la isla había una protesta masiva en las calles, La Cruz se enfrentó en los Juegos Olímpicos de Tokio a Enmanuel Reyes, también nacido en la isla y que compite por España. Luego de un triunfo contundente sobre Reyes, La Cruz gritó a los cuatro vientos: “Patria y Vida, no. ¡Patria o Muerte, venceremos!”, fue su mensaje, a lo que siguieron algunos excesos verbales. El deportista tiene como referente a Fidel Castro, aún hoy, en 2024.

Este jueves, hubo una continuidad a las paradojas del régimen. Enmanuel Reyes aseguró la primera medalla olímpica del boxeo español desde 2000 al derrotar al belga Victor Schelstraete en los cuartos de final. El Profeta Reyes, nacido en Cuba, fue declarado vencedor por unanimidad de los cinco jueces en este combate de 92 kilos sobre el ring del París Arena Norte.

El ahora español, de 31 años, buscará este domingo un lugar en la final, pero en cualquier caso ya tiene asegurado al menos uno de los dos bronces que se reparten en el boxeo olímpico. ¿Su rival? Loren Berto Domínguez. La presea de Reyes es la primera de un púgil español desde las que consiguieron Rafael Lozano en Atlanta 1996 (bronce) y Sidney 2000 (plata).

Cansado de las limitadas oportunidades en Cuba y con la esperanza de un mejor futuro, Reyes decidió emigrar a España, donde parte de su familia ya residía en La Coruña desde hacía dos décadas. Sin embargo, el viaje fue complicado. Desde Cuba voló a Moscú, ya que Rusia es uno de los pocos países a los que podía viajar sin restricciones, debido a las políticas de deserción del gobierno cubano. “A un deportista de alto nivel lo tienen como en una cárcel. Es muy difícil salir de la isla”, reveló.

Un total de 21 deportistas cubanos representan a otros 13 países en los Juegos, una cifra que refleja que el éxodo no se detiene. Además, dos exponentes fueron seleccionados para integrar el Equipo de Refugiados: el canoísta Fernando Dayán Jorge y el pesista Ramiro Mora. Son exactamente 37 deportistas los que integran esta delegación.

Enmanuel Reyes Pla, el vencedor de la tarde MOHD RASFAN - AFP

La familia de Ramiro no la pasó nada bien. “A veces me iba a dormir con un pan y un vaso con azúcar y agua. No había dinero. En Cuba, el gobierno suele decir que ayuda al pueblo: te dan una libra de azúcar, una de arroz, un pan, una bolsa de yogurt y un litro de leche. Con eso te dicen que puedes vivir. Y no es así”, recordó tiempo atrás.

