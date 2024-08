El jeque Turki Alalshik deberá soportar un mundial femenino en su Kingdon Arena

Escuchar

Pocos pudieron explicarse como una joven boxeadora de Somalia, Ramia Alí, era ovacionada después de ganar por KO en el majestuoso Superdomo de Jeddah, en Arabia Saudita. Un recinto en donde los derechos del hombre y la mujer no se miden con la misma vara.

Fue el 20 de agosto de 2022, en uno de los combates preliminares al título mundial Pesado: “Olexsandr Usyk vs. Anthony Joshua”. Aquella experiencia, pionera del box femenino en tierra arábiga, parecía única e irrepetible en las grandes galas promocionadas por el jeque Turki Alalshik, pretendiente a liderar el mercado pugilístico universal. ¡Una mujer aclamada en un ámbito 100 por ciento masculino!

Los informes internacionales describen que las mujeres son discriminadas en casi todos los aspectos de su vida, tanto por tradición como por leyes, en Arabia Saudita. El estado impone con toda su fuerza y autoridad el cumplimiento de algunas costumbres y tabúes sociales arbitrarios.

Y todo esto aparentaba trasladarse a los cuadriláteros. Sin embargo, la industria del boxeo profesional y la diversidad pugilística creciente en los últimos años, impulsó a Turki al montaje -por primera vez en sus dominios- de un Mundial de “guantes rosas” inmerso en su próxima realización pugilística, en donde los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbieb unificarán la corona de los semipesados, el 12 de octubre venidero en el Kingdon Arena de Riad. Y así será. ¿Lo hará por convicción propia o por imposición de aquellos empresarios y organismos occidentales que pujan constantemente por introducir a las boxeadoras destacadas en las grandes carteleras? Resultaría muy difícil dilucidarlo ya.

La corona mundial pluma (CMB) será estandarte de este evento sobresaliente para la cultura deportiva de los petroleros. La australiana Skye Nicolson, de 29 años, fue consagrada campeona al aprovechar las disidencias de la puertorriqueña Amanda Serrada con los organismos fiscalizadores, al intentar prolongar a tres minutos de duración los rounds de los combates femeninos. Afortunadamente, sin éxito.

Nicolson no dudó al declarar con prudencia y mucha inteligencia: “Espero que mi combate con la inglesa Raven Chapman se lleve los aplausos más grandes de la noche. No sólo buscamos la admiración de nuestras compatriotas del Imperio Británico, queremos también tener la mejor sintonía con las chicas de Arabia y que –lentamente- se incorporen al boxeo. Ganarán fuerza y no perderán femineidad. Y conseguirán el respeto y la admiración de todos. Aquí y donde sea.”

Antes de llegar al mundial absoluto (CMB), Nicolson superó a tres sudamericanas: Linda Lecca, de Perú; Gabriela Bouvier, de Uruguay y Sabrina Pérez, de Argentina. Aún no es popular, aunque su mensaje fue más allá del ring. Fue olímpica en los juegos de Tokio 2021 y ganó sus 11 combates.

Turki Alalshik elige y especula con decenas de campeones que podrán pelear entre sí; hasta “deshoja la margarita” contemplando, cómo y cuándo promoverá el combate soñado entre “Canelo” Álvarez y David Benavídez. Pero nunca imaginó que el sistema del boxeo internacional lo “invitaría” a organizar un mundial femenino en su imperio. Ante los ojos de sus pares en la platea, y un millar de señoras y señoritas compatriotas viéndolas boxear por TV y desde sus casas; imaginando que algún día podrían convertirse en las campeonas más admiradas del desierto.