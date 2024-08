La escritora J.K. Rowling acusó a la boxeadora Imane Khelif de ser “un hombre que golpea a una mujer”

Escuchar

Tras la polémica pelea entre la boxeadora argelina Imane Khelif y la italiana Angela Carini, la escritora J.K. Rowling se sumó a la ola de críticas que recibió Khelif, cuya presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 se volvió controversial luego de cuestionamientos públicos sobre su género. “Mirá esto y explicame por qué estás de acuerdo con que un hombre golpee a una mujer en público para tu entretenimiento ”, publicó Rowling en X.

Carini y la argelina de 29 años se enfrentaron en la categoría de peso wélter (entre 63,5 y 66,6 kg), aunque la pelea no duró mucho: la italiana abandonó a los 46 segundos tras recibir una serie de golpes. “Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí’”, comentó tras el enfrentamiento. Aunque aclaró que no buscaba “juzgar a nadie”, al bajar del ring se la escuchó decir que la pelea era “injusta”. Eso se complementó con la decisión de no saludar a Khelif.