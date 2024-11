Tyson vs. Jake Paul: la pelea más vista de la historia, la noche más triste de Iron Mike

La tristeza es una de las sensaciones más agrias que puede vivir un espectador en una noche de boxeo. La tristeza, a quién nadie espera en su fiesta, puede transportar un combate pugilístico hacia un sitial inolvidable; sobre todo por el doloroso paso del tiempo y la explotación económica, física y moral de su vieja estrella: Mike Tyson (103,600 kg.).

Toda aquella épica de sus batallas y epopeyas deportivas que lo consagraron como el hombre más feroz del mundo a partir de los años 80, no consiguió ser clonada por las valijas de millones de dólares que el influencer Jake Paul (103,050 kg.), su adversario y vencedor por puntos en ocho rounds (de dos minutos cada uno), le pagó a través de su empresa, Most Valuable Promotion.

El árbitro muestra como ganador a Jake Paul ante Mike Tyson

Cuando a las 2.07 de la madrugada del sábado en la Argentina Tyson intentaba culminar su interminable caminata hacia el ring del majestuoso AT&T estadio de Arlington, Texas, en donde 72.000 espectadores aportaron casi 18 millones de dólares en recaudación, percibimos al instante lo que iba a ocurrir. Allí avanzaba Tyson, con su pierna derecha algo rígida y reforzada por una rodillera; con su vista perdida sabiendo -quizá- que nada podría hacer en este rol de atleta que alguna vez ejecutó a la perfección.

Tyson recibe una derecha de Jake Paul TIMOTHY A. CLARY - AFP

Sin embargo, debía soportar con todos los compromisos contraídos: ser otra vez púgil profesional con el documento de la Comisión de Texas y boxear oficialmente; participar de lo que sería pelea más vista de la historia a través del debut boxístico de Netflix y sus 282 millones de suscriptores por el mundo. El menú ofrecido traía consigo una incógnita inevitable: ¿podría este Tyson de 58 años, cuya última pelea había ocurrido 19 años y 5 meses atrás, sobrellevando una diferencia de 31 años sobre el multifacético Paúl, producir el gran milagro? Por supuesto que no. La vergüenza tan temida se consumó en poco menos de media hora.

Así entró Tyson al ring

Paul le ganó con holgura los ocho rounds disputados ante la llamativa inmovilidad del excampeón del mundo sobre el ring, que solo concretó 18 golpes al cabo de 16 minutos. Ver esta imagen de Tyson fue durísima: vacío, sin emociones ni broncas, ameritando el respeto personal de Paul, un boxeador de 11 victorias y una derrota acostumbrado a enfrentar a hombres forzudos convertidos en boxeadores, quien pudo disimular todas sus falencias al transformarse en un dominador claro con golpes de poco poder.

La pelea que no debió ser se hizo. Con pomposidad y un marco espectacular. Con una transmisión repleta de leyendas, como Lennox Lewis, Evander Holyfield -que pasaron por camarines a saludar a su exrival antes del combate- o Roy Jones Jr. Por suerte no hubo que lamentar lo peor. A Tyson, convertido hoy en un próspero empresario del cultivo de cannabis, no le dolió en el alma participar de su noche triste, y sólo dijo al final del match: ”No tengo que probar nada a nadie. Lo hice por mí mismo y porque tenía ganas de hacerlo. No sé qué diría si me ofrecen hacerlo otra vez”.

Resumen de la pelea

Tras comprobar la vejez deportiva de su rival, Paul dijo: “Honro a una gloria del deporte. Me hinco ante Mike Tyson”.

Fue una fiesta del espectáculo y una noche lamentable para una marca prestigiosa: Tyson. Previo a este combate, gracias a un pésimo fallo, Katie Taylor, de Irlanda, doblegó en el desquite a Amanda Serrano, de Puerto Rico, por el mundial welter junior. Afortunadamente, las mujeres gestaron un peleón y le demostraron al planeta qué es el boxeo y todo lo que se entrega cuando se pelea con entereza y amor por el oficio que se escoge.

Osvaldo Principi Por