Yamil Peralta estuvo postrado tres meses y trabajó en la recolección de residuos y quería dejar el boxeo, pero peleará por el título mundial

Hay sueños que no admiten distracciones ni prejuicios. Compromisos que se sellan con el alma. Yamil Alberto Peralta siempre lo tuvo muy en claro desde que arrancó a boxear a los 14 años: ser campeón mundial. Por eso nunca le importó que lo hayan tildado de “gordito” cuando entró por primera vez a un gimnasio. O que haya estado postrado en una cama más de tres meses por una operación de rodilla. Incluso, que en plena pandemia tuviese que comenzar a trabajar en una empresa de recolección de residuos para poder comer. Hoy, su resiliente historia está a punto de ser indemnizada. El próximo sábado a las 21, en el Centre 200 Stadium de Sídney, Canadá, se enfrentará al local Ryan Rozicki por la corona mundial crucero interina del CMB. “Es lo que esperé toda mi vida, no pienso fallar”, le jura a LA NACION, mientras experimenta la acuciante sensación de estar ante un momento determinante para su carrera deportiva.

A los 33 años y con un récord de 17 triunfos (9 KO) y una derrota, Peralta está ante la posibilidad de tomarse revancha del escandaloso fallo que sufrió contra el mismo Rozicki, en mayo de 2022, y comenzar a clarificar su futuro boxístico después de varios períodos de incertidumbre. Porque el vencedor deberá unificar en el plazo de nueve meses con el campeón regular, el armenio Noel Mikaelian (27-2-0, 12 KO), que fue declarado en receso a la espera de que resuelva algunos problemas contractuales con el legendario promotor Don King. “No creo que se atrevan a robarme otra vez, todo va depender de mí”, admite Yamil, con sed de venganza y muchas ganas de hacer historia.

En medio de su entrevista con LA NACION, Yamil Peralta ejercita sus golpeas contra la bolsa en el gimnasio en Pilar donde prepara la pelea. Nicolás Suárez

–¿Cuánto de especial es para vos que la chance mundialista sea frente a Rozicki?

–Si yo pidiera escribir la historia de mi vida, la habría escrito como está sucediendo ahora. Después de aquel fallo polémico de 2022, donde me dieron perdedor injustamente, siempre esperé tener una revancha. No hubo un día que entrara al gimnasio y no pensara en poder sacarme esa espina. Por suerte se dio y voy de dejar todo para vengarme de esa injusticia. Estoy muy feliz de que el destino me haya premiado con esto. Yo siento esta pelea como algo personal.

–¿Cómo estás transitando la previa del combate?

–Obviamente con cierta ansiedad, pero a la vez muy confiado por el trabajo que hicimos para poder estar a la altura de lo que vengo esperando desde los 14 años, cuando decidí ser boxeador. Hicimos una preparación a conciencia para cumplir el sueño de ser campeón mundial. Cuando nos dijeron que estaba la chance de ir por el interino no dudamos en agarrarla. No nos importó con quién era ni dónde. Estoy en un momento personal muy positivo, enfocado plenamente en mi carrera boxística y con muchas ganas de progresar.

–¿No sentís que es muy riesgoso volver a enfrentarte con alguien que, para todo el mundo, ya le ganaste?

–Yo estoy seguro del trabajo que hicimos. La confianza se basa en nuestra preparación, no en lo que hicimos la pelea anterior. Porque de la misma manera que yo sé las cosas que debo hacer para ganar, mi rival sabe lo que no debe hacer para que pierda. En el boxeo todas las peleas son distintas y puede pasar cualquier cosa. Esta pelea va a ser muy diferente a la primera.

La primera pelea entre Peralta vs. Rozicki

–¿No tenés miedo que te vuelvan a “robar”?

–Yo estoy muy tranquilo y confiado con la preparación que hice con todo mi equipo para traer ese cinturón a la Argentina. Después de lo que pasó en el primer combate, seguramente, el CMB mande gente a supervisar todo. De mi parte sé lo que tengo que hacer para que eso no suceda. De esa pelea perdida aprendí mucho; esta vez no voy dejar dudas para que no me roben. Eso fue bueno porque saben que va a estar supervisándose. Voy a cumplir mi sueño de ser campeón del mundo. Sé de qué estoy hecho.

–¿Se te hizo larga la espera de tener esta chance?

–Antes de la pelea con Rozicki estaba tirado en una cama pensado en abandonar el boxeo. Después de esa derrota, en 2022, hice un clic en mi vida y cambiaron muchas cosas que me permitieron enfocarme cien por ciento nuevamente en el boxeo y en mí sueño.

Yamil Peralta, el boxeador que afronta su oportunidad por el título mundial ante el único rival que lo venció. Nicolás Suárez

Le cuesta tanto a Yamil escaparse de su seriedad y soltar sus pensamientos en forma de palabras como muy poco esbozar su sencillez para hablar de sus orígenes y los momentos duros que pasó en plena pandemia. Allí tuvo que trabajar en la empresa Transur como recolector de residuos y debió transformar el patio de su casa en un rústico gimnasio. Tan raro le resulta este presente, donde su nombre se convirtió en una esperanza para el boxeo argentino, que no se quiere olvidar del apoyo incondicional de su esposa Ayelén y lo determinante que fue en su vida el nacimiento de su hijo Nadir, hoy de 3 años. “Cuando me enteré que iba a ser padre empecé a ver las cosas con más claridad, me volvieron las ganas de salir adelante”, admite.

–¿Por qué pensaste en dejar el boxeo?

–Me sentía frustrado por no haber logrado lo que me propuse en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y, después, el inicio en el profesionalismo no fue fácil. Tuve una lesión en un ojo y lo que ganaba en las primeras peleas no me alcanzaba para vivir. Al poco tiempo me rompí la rodilla y llegué a pesar 130 kilos. Por suerte, en plena pandemia, conseguí el trabajo de recolector y las cosas se acomodaron de tal manera que hasta me dieron ganas de volver al gimnasio.

Enfocado en la pelea con Rozicki, ahora Yamil Peralta no quiere ver más allá del sábado para su futuro en el boxeo, del que parecía alejarse. Nicolás Suárez

–¿Es difícil ser boxeador en la Argentina?

–Sí, es muy difícil entrenarse y vivir como boxeador profesional. Yo pensé que, con mi currículum de amateur, una medalla en un Mundial y dos Juegos Olímpicos, iba a ser fácil... y un buen día me encontré sin un peso para poder comer. Empecé a trabajar para no boxear más y resulta que arrancar a trabajar me dio la posibilidad de vivir como un boxeador profesional.

Nada es casualidad en este presente prometedor del boxeador radicado en Del Viso. Formado desde sus inicios por el experimentado Mario Tedesco, Yamil tiene sobre su espalda una prolífica campaña amateur, con una medalla de bronce en el mundial de Kazajistán 2013 y dos participaciones en los Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016). Además, junto a Fernando Martínez, actual campeón mundial supermosca de la AMB; Juan Carrasco, Brian Castaño y Alberto Melián, integró la última gran camada de boxeadores argentinos que moldeó el maestro cubano Sarbelio Fuentes en la selección nacional. “Nos educó para que seamos boxeadores y con su rigor nos hizo entender que con el boxeo podíamos ser alguien en la vida”, cuenta Peralta, que desde hace años es entrenado por Ezequiel Torglele en el gimnasio Team Peralta Box de Pilar.

Yamil Peralta junto a su entrenador, Ezequiel Torglele, en las últimas rutinas antes de viajar a Canadá para pelear por el título mundial interino del CMB Nicolás Suárez

–¿Qué tan determinante es este combate para tu futuro?

–No me gusta decir que me juego la vida, porque es boxeo y se puede ganar y perder. Pero siento que es una oportunidad única para mi carrera y mis aspiraciones. Soy consciente de que si gano van a venir cosas más importantes.

–¿Tomás en serio lo que se está diciendo sobre la posibilidad de que el ganador de este combate se enfrente con el youtuber Jake Paul?

–Lo único que me importa ahora es pelear con Rozicki y traer el cinturón mundial a mi país. Después se verá. Desde lo comercial puede ser muy bueno, pero hay que ver qué hay detrás de esta movida. Dudo que sepa quién soy…

–¿Aceptarías la pelea si te la ofrecieran?

–Si me la ofrecen, obviamente que diría que sí. ¿Quién no habló de la pelea de Tyson con Paul o del youtuber que se hizo boxeador? ¿A quién no le gustaría pelear con él? Pero bueno, la realidad es otra y mi sueño es otro...

Andrés Vázquez Por