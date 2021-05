“Bronca y satisfacción”: el análisis de Marcelo Gallardo tras el 0-0 de River con Santa Fe

Cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, River tuvo una chance que podría haber cambiado el rumbo del partido en Asunción. En un centro de José Paradela desde la izquierda, la pelota cayó al segundo palo y Benjamín Rollheiser en soledad no controló correctamente para rematar. La acción terminó en un saque de arco y en una reacción instantánea de Marcelo Gallardo: se dio vuelta, dio un grito y revoleó el café que tenía en mano. Una vez más, su equipo tuvo el dominio del juego y contó con situaciones de gol como para llevarse la victoria, pero no fue efectivo en el área del rival y terminó llevándose un 0-0 frente a Independiente Santa Fe que le supo a poco en la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores.

“Bronca”, fue la palabra que utilizó el entrenador millonario en la conferencia de prensa para mencionar la sensación final que le dejó el encuentro. Pero, a pesar del mal trago por el resultado, también habló de “satisfacción”, por la tarea colectiva del equipo alternativo que dispuso. “Nos vamos con bronca, pero estoy satisfecho por el rendimiento. Tengo que remarcar que hicimos un muy buen partido con jugadores que no venían teniendo minutos. Hubo buenas intenciones de juego y tuvimos situaciones claras como para convertir. El equipo cumplió” , afirmó Gallardo.

“La explicación del empate está en la eficacia. No convertimos las situaciones que tuvimos. No sufrimos salvo en una tapada de [Franco] Armani en el final. Contra un rival duro y difícil, tuvimos el control y las jugadas claras. Nos llevamos la desilusión de no marcar”, agregó el director técnico. Con la igualdad, River quedó puntero de la zona junto a Fluminense. Ambos lideran con 5 unidades y la misma diferencia de goles, +1, mientras que tanto Junior como Santa Fe acumulan 2 puntos y -1 de balance.

Por otro lado, el entrenador destacó la tarea de Leonardo Ponzio, que volvió a ser titular después de casi cuatro meses; su última vez había sido el 9 de enero, en la caída por 2-0 contra Independiente por la Copa Diego Maradona. Anoche, en Paraguay, el mediocampista fue uno de los puntos más sólidos de River, más allá de hacer en los minutos finales un pase hacia atrás que quedó corto y obligó a una rápida reacción de Armani para sostener el 0-0.

Leonardo Ponzio fue titular luego de casi cuatro meses y Marcelo Gallardo halagó su tarea; el volante fue de los mejores de River ante Independiente Santa Fe. Fotobaires

“El partido de Ponzio muestra su espíritu de competir y entrenarse. Desde hacía mucho no jugaba desde el inicio y estuvo a la altura, tanto él como varios chicos que no venían jugando. En la Copa Libertadores nadie regala nada y no es fácil jugar. Es destacable la labor de Leo y del resto del equipo”, comentó Gallardo.

Por otro lado, luego de que los laterales Gonzalo Montiel y Milton Casco no se destacaran y fueran bien contenidos por un tímido equipo colombiano, el DT subrayó que el equipo tiene alternativas para atacar: “Hoy no perdimos profundidad; tuvimos varias jugadas claras. La profundidad no viene sólo con los laterales. Cuando nos tapan los laterales, tenemos otras vías, y hoy el equipo fue profundo y tuvo varias ocasiones para convertir”.

