Cambiaso vs. Cambiaso: el día que Poroto le ganó a Adolfito

La idea surgió hace un mes en Palm Beach, Estados Unidos, mientras disputaban la World League, un nuevo circuito para equipos de polo de hasta 26 goles de handicap que alcanzó un buen suceso por tratarse de su primera temporada. Y fue David Stirling el que le sugirió una variante adicional a Adolfo Cambiaso , su compañero de La Dolfina , el hexacampeón del Abierto de Palermo : "¿Qué tal si ponemos un chico por equipo? Puede salir divertido". Así se definió lo que era un bosquejo y fue llevado a la práctica por primera vez: la Copa Cañuelas Tierra de Oportunidades. Lo que no imaginó Cambiaso en ese momento era que perdería la final contra el propio Stirling y que el uruguayo tendría como compañero a. Poroto Cambiaso , hijo de Adolfito.

La Copa Cañuelas, que se disputó en La Dolfina Polo Club, terminó consagrando campeón, en una jornada más primaveral que otoñal, a Oriental, conjunto que en la final derrotó a La Dolfina por 10-7. Participaron 10 formaciones y además de Cambiaso (10 de handicap) y Stirling (10), jugaron Pablo Mac Donough (10), Juan Martín Nero (10), Santiago Toccalino (9), Juan Britos (8), Miguel (8) e Ignacio Novillo Astrada (9), Sebastián Merlos (8), Juan Martín Zubía (8), Diego Cavanagh (8) e Ignacio Toccalino (8), entre otros.

Se trató, sin dudas, de una jornada especial para los Cambiaso. Porque Adolfito y Adolfo (n.), de 13 años, ya habían tenido experiencias compartiendo formación, aunque no registraban partidos oficiales como rivales. Todavía están frescos los recuerdos de tres meses intensos que vivieron en 2018. Primero, cuando en el Guards Polo Club, de Inglaterra, en junio, ganaron juntos la Royal Windsor Cup, uno de los torneos más añejos de la temporada británica y recibieron el premio de manos de la reina Isabel II. Algo que para Adolfito era rutina (10 veces obtuvo la prestigiosa Queen's Cup), pero toda una novedad para Poroto. "En la historia, es el más chico al que la reina le entregó una copa. Fue muy emocionante, todo muy lindo. Y jugar por La Dolfina fue un extra. La verdad es que estuvo muy bueno", dijo esa vez Cambiaso tras la victoria sobre Park Place por 11-7. "Estuve más nervioso por cómo iba a saludar a la Reina que por el partido en sí. Ganáramos o perdiéramos, teníamos que saludarla", admitió Poroto.

Y más tarde, en septiembre, las emociones se multiplicaron en ocasión de representar a La Dolfina Brava en el Abierto del Jockey Club, alcanzando la final tras vencer a La Dolfina Valiente por 10-5. Poroto, con 12 años, se convirtió en el más joven en disputar el certamen, superando la marca de Nicolás Pieres, que lo había hecho con 15 años. "Jugar juntos es un programón, sobre todo en un torneo como el Jockey. Y también un sueño cumplido como padre. ¿Poroto? Solamente lo aconsejo cuando me pregunta algo, si no, prefiero que vaya descubriendo cosas por sí solo dentro de la cancha. Es muy tranquilo e intuitivo", confesó aquella vez.

Una final distinta para los dos

Claro que esta vez la cuestión era distinta. Si bien el equipo del menor era muy competitivo, ya que jugaba con Stirling y con Santiago Toccalino, tener enfrente al crack (y padre) representa un desafío muy especial. No se da seguido en el polo.

Con Adolfito jugando como N° 3 de La Dolfina y Poroto de N° 1 de Oriental, se cruzaron varias veces en la cancha. Con pechazos incluidos. "La verdad, salió todo bárbaro. El día estuvo hermoso y vino mucha gente. Nos recagaron a palos. Nos pasaban por todos lados", reconoció Adolfito. "Fue tranquilo, onda divertido. Jugamos fuerte, sí. No es que los cuidamos, se juega a fondo, pero con un clima amigable. Creo que fue una linda experiencia para los chicos en general. En las horas previas nos cargábamos con Poroto. Igual, él es tranquilo. No le importa mucho lo que le pueda decir. Me conoce bien. Seguro que para él fue divertido jugar contra el padre".

¿Cómo lo vivió Poroto, el campeón? "Me divertí mucho porque tenía un equipazo a favor. Nunca había jugado contra mi papá. Fue la primera final. Anduvimos cerca en la cancha por momentos, jaja. Cuando él sacaba del fondo, yo lo tomaba. La sensación de jugar contra él es brava, es re difícil tenerlo como rival, pero lo viví como una muy linda experiencia".

Hubo, para los 10 chicos que participaron, una sorpresa: cada uno recibió un embrión. "Los donamos entre los padres y eran por sorteo y con cláusulas. Poroto, por ejemplo, no podía recibir el embrión que había puesto yo". Igual, el hijo de Adolfito quedó más que satisfecho: le tocó el que donó Juan Martín Nero, otro de los campeones de Palermo con La Dolfina.

Y si bien a Adolfito le gusta hacer apuestas y ganó muchas con la última Copa Libertadores jugando a mano de River, esta vez. "Jeje, no, esta vez no aposté nada porque sabía que iba a estar duro el partido. Ellos tenían un equipazo. Ya lo estamos cargando a Pelón por el grupo de WhatsApp porque fue el que manejó la distribución de los jugadores. ¡Se lo armó lindo!".

Los equipos de la final

La Dolfina: Santos Merlos 1, Juan Britos 8, Adolfo Cambiaso 10, Gastón Urturi 6. Total: 25.

Oriental: Poroto Cambiaso 3, Robert Zedda 3, Pelon Stirling 10, Santiago Toccalino 9. Total: 25.