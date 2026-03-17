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Arsenal venció por 2-0 a Bayer 04 Leverkusen, por la Champions League 2025

El partido correspondió a otra jornada de la Liga de Campeones de Europa; los detalles que hay que saber

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Arsenal y Bayer 04 Leverkusen disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League
Arsenal y Bayer 04 Leverkusen disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League

Arsenal venció por 2-0 a Bayer 04 Leverkusen como local, en un partido correspondiente a la Champions League 2025. Para Arsenal los goles fueron marcados por Eze , Rice . El cotejo se disputó en el estadio Emirates Stadium.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

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