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Borussia Dortmund venció por 3-2 a Hamburger SV, por la Bundesliga 2025

El partido correspondió a la fecha 27 del certamen de primera división de la Bundesliga; los detalles que hay que saber

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Borussia Dortmund y Hamburger SV disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol aleman
Borussia Dortmund y Hamburger SV disputaron uno de los encuentros de la jornada del fútbol alemanBundesliga

Borussia Dortmund venció por 3-2 a Hamburger SV como local, en un partido correspondiente a la fecha 27 de la Bundesliga 2025. Para Borussia Dortmund los goles fueron marcados por Bensebaini , Guirassy , Bensebaini , mientras que para Hamburger SV los goles fueron marcados por Otele, Sambi Lokonga. El cotejo se disputó en el estadio SIGNAL IDUNA PARK, en una nueva jornada del fútbol alemán.

Con este resultado, Borussia Dortmund suma 61 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Hamburger SV tiene 30 unidades, en la 11 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Borussia Dortmund y Hamburger SV en la tabla de posiciones, tras la fecha 27

Cómo se disputa la primera división del fútbol alemán en 2025/2026

La Bundesliga, primera división del fútbol alemán, está integrada por 18 equipos: 15 que permanecieron de la temporada anterior, dos ascendidos desde la 2. Bundesliga y el ganador del repechaje.

El formato del torneo es de liga única: cada equipo enfrenta a los demás dos veces, una como local y otra como visitante, lo que da un total de 34 fechas. El calendario se define por sorteo antes del inicio. La tabla se organiza según los puntos obtenidos y al final de la temporada se determina el campeón, las clasificaciones a copas europeas y los descensos a la segunda categoría.

En cuanto al descenso, los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría, mientras que el ocupe el puesto 16 debe jugar un playoff por la permanencia contra el tercero de la 2. Bundesliga.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

En la Bundesliga, los cuatro primeros equipos de la tabla se clasifican directamente para la Liga de Campeones de la UEFA. El campeón de la Copa de Alemania y el mejor club ubicado que no haya obtenido su lugar en la Champions acceden a la Europa League. Por su parte, el siguiente equipo mejor posicionado y sin cupo en torneos europeos obtiene el pase a la Conference League de la UEFA.

¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. Este reparto puede modificarse según los resultados de la temporada. Si el ganador de la Copa de Alemania también termina entre los cuatro primeros de la liga, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, mientras que el séptimo obtiene el lugar en la Conference League. De esta forma, la Bundesliga ajusta las posiciones europeas para garantizar que todos los cupos sean ocupados.

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