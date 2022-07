Cuándo juega River por la Liga Profesional: día, horario y TV del partido vs. Gimnasia

River Plate y Gimnasia de La Plata se enfrentan este jueves en el estadio Monumental por la novena fecha de la Liga Profesional en el duelo que cerrará la jornada. El encuentro que arbitrará Yael Falcón Pérez comenzará a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TNT Sports.

El Millonario acumula tres partidos sin victorias en el torneo -derrotas con Huracán 3 a 2 y Godoy Cruz 2 a 0 más empate ante Vélez 2 a 2- y tiene apenas nueve puntos producto de dos triunfos y tres pardas. En la tabla de posiciones está a diez unidades de los líderes Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Más allá de la racha adversa, el entrenador Marcelo Gallardo, aseguró este martes que su equipo “no está en crisis”.

Y agregó: “Estamos en un momento en el que nosotros, después de muchos años y muchos cambios, de varias situaciones que existieron en cuanto al armado del plantel y del equipo y con las expectativas que nos ponemos como objetivo antes del inicio de cada año. Claramente uno de los objetivos de este semestre no pudimos cumplirlo (en referencia a la eliminación en la Copa Libertadores), pero lejos estamos de desanimarnos, aunque se empiece a especular con que existen cuestiones que tienen que ver con cosas extrafutbolísticas”.

Marcelo Gallardo aseguró que no hay ninguna crisis en River y fue duro en conferencia https://twitter.com/RiverPlate

El Lobo, por su parte, sumó 14 puntos sobre 18 en las primeras seis fechas donde tuvo un invicto de cuatro triunfos y dos pardas, pero tras la derrota en Tucumán ante Atlético y el empate en La Plata frente a Colón llegó a 191 minutos sin convertir.

Con respecto al once inicial que jugó el domingo pasado en Liniers, River solo modificaría a Javier Pinola por David Martínez, quien no estuvo por el fallecimiento de su padre. Néstor Gorosito no tiene a disposición a Matías Mellusso, que sufrió un desgarro, y su reemplazante sería Nicolás Colazo. En el mediocampo Emanuel Cecchini va por Manuel Insaurralde.

River-Gimnasia, todo lo que hay que saber

El estadio Monumental del barrio porteño de Núñez será la sede del partido que se desarrollará desde las 21.30 de este jueves con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será transmitido por TNT Sports.

Los asistentes serán Facundo Rodríguez y Gerardo Lencina mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Pablo González.

River lleva tres partidos sin ganar por la Liga Profesional y la última vez que lo hizo fue contra Lanús 2 a 1 en la quinta fecha y como local.

Si gana, Gimnasia quedará solo un punto por detrás de los líderes del certamen que, hasta este miércoles son Argentinos Juniors y Atlético Tucumán con 19 puntos. Pueden añadirse Newell’s si vence en el clásico de Rosario a Central y Godoy Cruz si derrota a Huracán en Parque Patricios.

De los 14 equipos que están en la segunda parte de la tabla de posiciones, el Millonario es el que mejor diferencia de gol tiene (+1) con 11 anotados y diez recibidos.

De los siete primeros del campeonato, Gimnasia es el de menos diferencia de tantos a su favor (+4) con nueve festejados y cinco sufridos. Hace más de dos partidos que no anota.

Como visitante, el conjunto de Gorosito sumó cinco de los 12 puntos posibles. Empató con Estudiantes y Platense; superó a Rosario Central y cedió ante Atlético Tucumán.

Gimnasia hace 191 minutos que no convierte un gol, pese a que es uno de los animadores Fernando Font - LA NACIÓN

Las probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Martínez y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Martín Palavecino, Rodrigo Aliendro; Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, Martínez y Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Martín Palavecino, Rodrigo Aliendro; Nicolás De La Cruz y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo. Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Nicolás Colazo; Brahian Alemán, Agustín Cardozo, Emanuel Cecchini y Ramón Sosa; Franco Soldano y Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito.

El historial de River-Gimnasia