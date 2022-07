Cuándo juegan Rosario Central vs. Newell’s: día, horario y TV del clásico de la fecha

Rosario Central y Newell’s protagonizarán este jueves una nueva edición del clásico de Rosario, uno de los más apasionantes de la Argentina, que corresponderá a la novena fecha de la Liga Profesional. El duelo se jugará desde las 16.30 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Fernando Espinoza -su primera vez en ese duelo- y televisación de ESPN Premium.

El Canalla está entre los últimos de la tabla de posiciones con ocho puntos producto de dos triunfos, igual cantidad de pardas y cuatro derrotas. Desde la llegada de Carlos Tevez al banco de suplentes sumó dos caídas y se recuperó con triunfos ante Sarmiento de Junín como local y un empate con Independiente en Avellaneda, con el que cortó una racha de ocho caídas en fila fuera de Rosario.

Con Carlos Tevez en el banco, Central ganó un partido, igualó otro y perdió los dos primeros FOTOBAIRES/Nicolas Aboaf

La Lepra tiene un presente más fructuoso y de ganar el derby como visitante llegará a los 19 puntos y será uno de los líderes del campeonato, lugar que ahora ocupan Argentinos Juniors y Atlético Tucumán y al que también puede sumarse Godoy Cruz. Hasta el momento, suma 16 unidades gracias a un invicto de cuatro alegrías e igual cantidad de pardas, las últimas tres consecutivas ante Patronato, Platense y Racing.

Con respecto al once inicial que dispuso contra el Rojo, el Apache no haría cambios. Sanguinetti, en tanto, también podrá repetir la formación titular que presentó ante la Academia con el joven arquero Franco Herrera dado que Ramiro Macagno todavía no se recuperó de una lesión.

Para el clásico más importante de la ciudad y de los más apasionantes del mundo se diagramó un operativo de seguridad con más de 1000 efectivos de la Policía de Santa Fe, más allá de que, como en todos los partidos de la Liga Profesional, no habrá hinchas visitantes.

Probables formaciones

Rosario Central : Gaspar Servio; Ismael Cortez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya y Mateo Tanlongo; Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra y Gino Infantino o Alejo Véliz; Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez.

Newell's: Franco Herrera; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Sebastián Sforza y Julián Fernández; Francisco González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Historial de Rosario Central-Newell’s

Según datos del diario La Capital , oficialmente se enfrentaron en el amateurismo y profesionalismo en 273 ocasiones con 92 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra.

, oficialmente se enfrentaron en el amateurismo y profesionalismo en El empate es el resultado que más predomina en el clásico de Rosario con 102 encuentros. Dos duelos la Asociación del Fútbol Argentino se les dio por perdido a ambos por incidentes.

Últimos cinco clásicos de Rosario

Copa de la Liga Profesional 2022 - Fecha 9 : Rosario Central 0-1 Newell’s ( Juan Manuel García ).

: Rosario Central 0-1 Newell’s ( ). Liga Profesional 2021 - Fecha 7 : Newell’s 1-1 Rosario Central ( Nicolás Castro -N- y Damián Martínez ).

: Newell’s 1-1 Rosario Central ( -N- y ). Copa de la Liga Profesional 2021 - Fecha 12 : Rosario Central 3-0 Newell’s ( Marco Ruben, Nicolás Ferreyra y Luca Martínez Dupuy ).

: Rosario Central 3-0 Newell’s ( ). Superliga 2019/20 - Fecha 6 : Rosario Central 1-1 Newell’s ( Claudio Riaño -RC- y Cristian Lema -N-).

: Rosario Central 1-1 Newell’s ( -RC- y -N-). Superliga 2018/19 - Fecha 18: Rosario Central 0-0 Newell’s.

Cómo ver Rosario Central-Newell’s online

El cotejo se juega este jueves desde las 16.30 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por ESPN Premium y su plataforma online Star+. Flow y Directv Go (ambos requieren ser cliente) son alternativas para quienes quieran seguir el encuentro online.