Cuándo se juega el clásico Milan vs. Inter por la Serie A: día, horario y TV

Este sábado se juega en Italia una nueva edición del clásico Milan-Inter, uno de los más atractivos de planeta, por la quinta fecha de la Serie A. El duelo en el estadio Giuseppe Meazza está previsto para las 13 (hora argentina) y lo transmitirá en vivo ESPN 2, por lo que también se podrá ver en la plataforma digital Star+.

Milan - Inter

Serie A - Fecha 5

Día: Sábado.

Hora: 13 (hora argentina).

Estadio: Giuseppe Meazza.

TV: ESPN 2.

Streaming: Star+.

El duelo entre las dos instituciones con 19 títulos de la Serie A cada uno no tiene favorito y así lo reflejan las apuestas, donde el local paga un máximo de 2.91 por cada peso, dólar o euro invertido y el visitante, 2,76. La parda es lo que más renta da, con 3.46.

Milán no contará con Zlatan Ibrahimovic, pero sí con el francés Olivier Giroud, quien intentará repetir el doblete que marcó la temporada pasada en el triunfo de su equipo 2 a 1 en el clásico milanés. Del otro lado, Romelu Lukaku no está a disposición de Simone Inzaghi porque acarrea una lesión y todavía no está confirmado quien acompañará a Lautaro Martínez en la ofensiva -podría ser Joaquín Correa-.

En la tabla de posiciones los líderes son Atalanta y Roma con 10 puntos cada uno gracias a tres triunfos y un empate en cuatro juegos. Inter es escolta con nueve unidades mientras que Milan está tercero con ocho junto a Napoli, Juventus y Lazio. La diferencia es que el Rossonero todavía no perdió -dos triunfos e igual cantidad de pardas- y el Neroazzurro, sí -tres victorias y una caída-.

Así se juega la Serie A

Del campeonato italiano participan 20 clubes, que se enfrentan todos contra todos a dos rondas en un fixture de 38 fechas.