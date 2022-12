Cuartos de final: así son los cruces de viernes y sábado del Mundial 2022

escuchar

Este viernes y sábado, tras el receso de miércoles y jueves, se juegan los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con los ocho seleccionados que siguen en carrera porque los 24 restantes quedaron eliminados en la primera etapa y en octavos.

Habrá dos encuentros por día: Croacia vs. Brasil y Países Bajos vs. Argentina chocarán este viernes 9 de diciembre, mientras que este sábado 10 lo harán Francia vs. Inglaterra y Marruecos vs. Portugal. En todos los duelos, en caso de igualdad en los 90′, habrá suplementario de otros 30′ y, de persistir la misma, definición por penales.

Cronograma de cuartos de final

Croacia vs. Brasil - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el Estadio Ciudad de la Educación (DSports, TV Pública y DeporTV).

- Viernes 9 de diciembre a las 12 en el Estadio Ciudad de la Educación (DSports, TV Pública y DeporTV). La Argentina vs. Países Bajos - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el Estadio Icónico de Lusail (DSports, TyC Sports, TV Pública y DeporTV).

- Viernes 9 de diciembre a las 16 en el Estadio Icónico de Lusail (DSports, TyC Sports, TV Pública y DeporTV). Marruecos vs. Portugal - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports).

- Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama (DSports y TyC Sports). Inglaterra vs. Francia - Sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports y TyC Sports).

La Copa del Mundo ya vio jugarse 56 de sus 64 cotejos programados hasta el 18 de diciembre, fecha en la que se jugará la final en el estadio Lusail. Los 24 combinados que ya quedaron eliminados son Qatar, Ecuador, Irán, Gales, México, Arabia Saudita, Dinamarca, Túnez, Alemania, Costa Rica, Bélgica, Canadá, Camerún, Serbia, Uruguay, Ghana, Estados Unidos, Australia, Polonia, Senegal, Japón, Corea del Sur, España y Suiza.

Los ocho combinados que siguen en competencia atravesaron recientemente los octavos de final: la Argentina derrotó 2 a 1 a Australia y se enfrentará a Países Bajos, que eliminó a Estados Unidos por 3 a 1; mientras que Brasil se floreó ante Corea del Sur y lo goleó 4 a 1 y se medirá con Croacia, que eliminó por penales a Japón luego de igualar 1 a 1 en los 120′. Por la otra llave, el gran cruce de la instancia será entre Inglaterra, que derrotó 3 a 0 a Senegal, y Francia, que venció 3 a 1 a Polonia; y el último enfrentamiento será entre Marruecos, verdugo de España, y Portugal, que venció a Suiza 6 a 1.

Se marcaron 148 goles en lo que va del torneo y el máximo artillero es Kylian Mbappé con cinco tantos. El delantero francés le anotó uno a Australia y le hizo dobletes a Dinamarca y Polonia en octavos de final. Su único escolta es el brasileño Richarlison con cuatro festejos: dos a Serbia en el debut y uno cada uno a Suiza y Corea del Sur.

Kylian Mbappé, Richarlison y Lionel Messi son, en las apuestas, favoritos a goleadores del Mundial

El podio de la tabla de artilleros lo completan ocho futbolistas con tres goles cada uno: Lionel Messi (Argentina), Enner Valencia (Ecuador), Cody Gakpo (Países Bajos), Olivier Giroud (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra), Álvaro Morata (España) y Gonçalo Ramos, que marcó un hat-trick -primero del campeonato- para Portugal en el triunfo sobre su par helvético en la llave de 16 selecciones. Todos, a excepción de Valencia y Morata, siguen en carrera por el título y tienen al menos un juego más por delante.

Tres del total de las anotaciones fueron en contra: una de Manuel Neuer (Alemania), otra de Naif Aguerd (Marruecos) y la última de Enzo Fernández (Argentina). El promedio de anotación es de 2,64 tantos cada 90 minutos.

Datos del Mundial 2022

Marruecos es la selección que menos goles recibió en el Mundial Qatar 2022 Alex Livesey - Danehouse - Getty Images Europe

Bruno Fernandes (Portugal) y Harry Kane (Inglaterra) son los máximos asistentes con tres pases gol cada uno.

y son los máximos asistentes con tres pases gol cada uno. Inglaterra es la selección con más goles a favor, con 11.

Marruecos es el equipo con menos tantos recibidos, con uno en cuatro partidos disputados. Ni siquiera le convirtieron goles en la tanda de penales de octavos de final ante España, ya que Yassine Bounou atajó dos y Pablo Sarabia falló otro.

atajó dos y falló otro. Con su gol ante Ghana en el primer partido del grupo H, Cristiano Ronaldo es el primer futbolista de la historia en convertir goles en cinco Mundiales diferentes: uno en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, y uno en lo que va de Qatar 2022.

es el primer futbolista de la historia en convertir goles en cinco Mundiales diferentes: uno en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, y uno en lo que va de Qatar 2022. Pepe (Portugal) marcó un gol en la victoria ante Suiza y, con 39 años y 283 días, se convirtió en el jugador más veterano en anotar en una etapa eliminatoria en toda la historia de la Copa del Mundo.

marcó un gol en la victoria ante Suiza y, con 39 años y 283 días, se convirtió en el jugador más veterano en anotar en una etapa eliminatoria en toda la historia de la Copa del Mundo. Con su gol ante Polonia, Olivier Giroud es el máximo goleador en solitario de la historia de Francia con 52 tantos, superando a Thierry Henry, quien quedó en 51.

