Dónde ver en directo online Brasil vs. Suiza del Mundial Qatar 2022: hora, TV y streaming

escuchar

Este lunes, desde las 13 (hora argentina), Brasil y Suiza se enfrentan en el Estadio 974 por la punta y el liderazgo del grupo G del Mundial Qatar 2022. El combinado sudamericano viene de derrotar 2 a 0 a Serbia en la fecha 1, mientras que el elenco helvético hizo lo propio ante Camerún por 1 a 0. En la Argentina, el encuentro se puede ver por televisión a través de la TV Pública, DeporTV y DSports.

Brasil no podrá contar con su máxima figura, Neymar Jr., quien sufrió un esguince en su tobillo derecho por la cantidad de golpes que recibió. La estrella que comparte plantel con Lionel Messi en París Saint Germain (PSG) se perdería todo lo que resta de la primera etapa. Su entrenador dijo que el futbolista trabaja “fuertemente” día a día para volver a pisar la cancha en modo competitivo, aunque no precisó detalles de su vuelta. Solo es una fija que no estará ni ante Suiza ni ante Camerún, en la próxima presentación.

Sin embargo, según las propias palabras del entrenador de Suiza, Murat Yakin, la ausencia del astro brasileño no les facilitará el trabajo: “No cambia nada para nosotros y no nos facilita la tarea. Analizamos al equipo y el papel de cada jugador. Si un futbolista no puede actuar, conversamos sobre eso. Pero creo que ellos van a reemplazar bien a Neymar y necesitamos estar preparados. Neymar no va a jugar, pero tenemos que enfocarnos en nuestro propio trabajo”, dijo en conferencia de prensa.

Neymar en el suelo durante el partido ante Serbia por la fecha 1 del grupo G del Mundial MUSTAFA YALCIN - ANADOLU AGENCY

Cómo ver online Brasil vs. Suiza

El partido se disputa este lunes 28 de noviembre a las 13 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow o DGO, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

TV Pública.

DeporTV.

DSports.

DGO - TV Pública o DeporTV.

Flow - TV Pública o DeporTV.

Cont.ar - TV Pública o DeporTV.

Telecentro Play - TV Pública o DeporTV.

Xherdan Shaqiri, una de las principales estrellas del combinado helvético, aseguró que su equipo intentará aprovechar las debilidades del rival: “Todo jugador tiene sus puntos fuertes. Yo tengo los míos y ellos tienen los suyos. Sé que son muy rápidos y tienen un juego muy atractivo. Pero también tienen puntos débiles y vamos a intentar aprovechar sus debilidades”, aseguró en conferencia de prensa. ”Tenemos jugadores que pueden ser decisivos. Como equipo siempre tuvimos éxito jugando como una unidad. Es lo que esperamos hacer mañana (por este lunes) y en el futuro. Queremos luchar hasta el último minuto”, cerró.

Xherdan Shaqiri, jugador de la selección de Suiza, confía en poder dar la sorpresa ante Brasil

Casemiro, mediocampista de la selección de Brasil, comentó que “sienten pena por sus rivales” por la calidad del equipo en zona ofensiva: “Nosotros, los que jugamos en la parte de atrás, solemos bromear diciendo que sentimos pena por nuestros rivales porque podemos reemplazar a Raphinha por Antony, a Richarlison por Gabriel Jesús. Tenemos una amplia gama de opciones y eso es genial para nosotros, pero no cambia el hecho de que Neymar es nuestro mejor jugador”, apuntó.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado brasileño es amplio favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.49. Un triunfo del equipo suizo, por su parte, paga cerca de 8.20; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 4.85 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Brasil, con un 78,5% de posibilidades. Por su parte el combinado helvético tiene un 6,57% de chances según el análisis matemático.

Probables formaciones:

Brasil : Alisson ; Dani Alves o Éder Militao , Thiago Silva , Marquinhos , Alex Sandro ; Casemiro , Lucas Paqueta , Fred ; Vinicius Junior, Raphinha y Richarlison .

: ; Dani o Éder , Thiago , , Alex ; , Lucas , ; Junior, y . Suiza: Yann Sommer; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Djibril Sow, Remo Freuler; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Fixture y posiciones del grupo G

LA NACION