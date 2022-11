Ecuador vs. Senegal, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Ecuador y Senegal se enfrentan este martes, desde las 12 (hora argentina) en el Estadio Internacional Khalifa, en el cierre del grupo A del Mundial Qatar 2022. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, y por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Ambos equipos se dirimirán uno de los dos puestos de clasificación a los octavos de final

En su debut, Ecuador derrotó al anfitrión por 2 a 0 con un doblete de su capitán Enner Valencia (anotó tres pero uno fue anulado por posición adelantada a instancias del nuevo sistema de offside semiautomático). En el segundo encuentro se animó a jugarle de igual a igual a Países Bajos y consiguió un empate 1 a 1, también con gol de Valencia. Senegal, por su parte, fue derrotado 2 a 0 por el combinado neerlandés en la primera fecha y, en la segunda, derrotó al elenco local por 3 a 1 con goles de Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Ahmadou Bamba Dieng.

Pape Abdou Cissé será titular en Senegal; el equipo africano debe ganar para clasificar ODD ANDERSEN - AFP

Cómo ver online Ecuador vs. Senegal

El partido se disputará este martes 29 de noviembre a las 12 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar TyC Sports directamente a través de ellas.

En la conferencia de prensa previa al duelo clave, el defensor ecuatoriano Félix Torres, que se desempeña en Santos Laguna de México, aseguró que gran parte del gran trabajo que está haciendo Ecuador en el certamen es gracias a su entrenador, el argentino Gustavo Alfaro: “Estamos aquí gracias al técnico que nos ha tocado, que ha llegado para darnos lo que estábamos buscando, nos ha devuelto la ilusión y el convencimiento que todo jugador necesita. Es lindo lo que está pasando y lo que estamos demostrando”, dijo.

El entrenador del conjunto ecuatoriano Gustavo Alfaro y el defensor Félix Torres RAUL ARBOLEDA - AFP

Por su parte Aliou Cissé, el entrenador de Senegal, afirmó que el capitán y goleador de ‘La Tri’, Enner Valencia, será difícil de frenar si llega a disputar el encuentro (se retiró lesionado en el partido ante Países Bajos por un dolor en la rodilla derecha, pero tendría chances de sumar minutos): “Valencia es un guerrero, un jugador durísimo como todo el equipo. Ojalá que no esté, pero si juega, debemos estar concentrados todo el tiempo”, aseguró en conferencia de prensa.

Senegal tiene tres puntos en la tabla y debe ganar para conseguir el pase a los octavos de final. Ecuador, por su parte, se encuentra en una situación mucho más favorable ya que tiene cuatro unidades y, con un empate ante el combinado africano, clasificará directamente a la segunda ronda. Sin embargo, Alfaro no quiere confiarse, por lo que comentó que el pase a octavos no está asegurado: “Todo lo que hicimos el otro día, no sirve para nada. Ahora los dos pugnamos por clasificar. No estamos adentro (de octavos de final). Estamos un paso afuera”, aseguró el ex DT de Boca.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado sudamericano es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 2.48. Un triunfo del equipo senegalés, por su parte, paga cerca de 3.35; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 3.33 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Ecuador, con un 36,67% de posibilidades. Por su parte el combinado africano tiene un 27,01% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Ecuador : Hernán Galíndez ; Ángelo Preciado, Jackson Porozo , Félix Torres , Piero Hincapié, Pervis Estupiñán ; Jhegson Méndez , Moisés Caicedo; Michael Estrada , Gonzalo Plata y Enner Valencia o Jeremy Sarmiento . DT: Gustavo Alfaro .

: Hernán ; Ángelo Jackson , Félix , Piero Pervis ; Jhegson , Moisés Michael , Gonzalo Plata y Enner o . DT: Gustavo . Senegal: Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Krépin Diatta; Famara Diedhiou, Ismaïla Sarr y Boulaye Dia. DT: Ailou Cissé.

