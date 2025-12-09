LA NACION

FC Bayern München venció por 3-1 a Sporting CP, por la Champions League 2025

El partido correspondió a otra jornada de la Liga de Campeones de Europa; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Logo de la Champions League de la UEFA
FC Bayern München y Sporting CP disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League

FC Bayern München venció por 3-1 a Sporting CP como local, en un partido correspondiente a la Champions League 2025. Para FC Bayern München los goles fueron marcados por Gnabry , Karl , Tah , mientras que para Sporting CP el gol fue marcado por Kimmich (en contra). El cotejo se disputó en el estadio Allianz Arena.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están FC Bayern München y Sporting CP en la tabla de posiciones, tras la fecha de playoffs

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Racing dio el golpe, eliminó a Boca en la Bombonera y jugará la final del torneo Clausura
    1

    Racing dio el golpe, eliminó a Boca en la Bombonera y jugará la final del torneo Clausura

  2. La decepción de los Heguy en su primera final de Palermo, aunque con una esperanza a largo plazo
    2

    Para los Heguy, la primera final de Palermo fue de decepción, pero no la tomaron como el fin del mundo

  3. La extenista top 10 que rechazó una ostentosa propuesta de patrocinio de una casa de apuestas
    3

    Caroline Garcia rechazó US$ 270.000 de patrocinio de una casa de apuestas para su podcast de tenis

  4. No es una copa, pero solamente grandes equipos la conquistan y La Natividad-La Dolfina ahora se codea con ellos
    4

    Triple Corona: La Natividad-La Dolfina ya se codea con grandes equipos que hicieron historia en el polo

Cargando banners ...