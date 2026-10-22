FC Cincinnati venció 2-1 a D.C. United, por la MLS

El encuentro se disputó el 21 de octubre de 2026 a las 20.00 en el TQL Stadium, con el arbitraje de Timothy Ford. En un enfrentamiento vibrante por la jornada 24 de la MLS, FC Cincinnati logró imponerse frente a D.C. United por 2-1.

El marcador se abrió rápidamente para el local. A los 14 minutos, David Doudera marcó el 1er gol del partido. Sin embargo, la visita logró igualar las acciones a los 38 minutos, cuando Kimito Nono anotó tras asistencia de João Gabriel Martins Peglow. La paridad se rompió en la segunda mitad: a los 55 minutos, Teenage Hadebe sentenció el 2-1 definitivo tras una asistencia de Evander da Silva Ferreira.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y el movimiento de los bancos. FC Cincinnati realizó varios cambios tácticos para sostener el resultado, destacándose el ingreso de Bryan Ramírez por Tyrell Malacia tras el descanso, además de las sustituciones de Alvas Powell, Samuel Gidi, Ayoub Jabbari y Kenji Mboma Dem en el tramo final para cerrar el encuentro.

El clima se volvió tenso sobre el final, lo que derivó en amonestaciones clave. Por el lado de FC Cincinnati, Nick Hagglund y Ayoub Jabbari vieron la tarjeta amarilla por reclamos y pérdida de tiempo respectivamente. En D.C. United, el goleador Kimito Nono fue amonestado por una falta a los 53 minutos, seguido por una tarjeta a Tai Baribo sobre el cierre del partido.