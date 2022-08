Francisco Cerúndolo vs. Andy Murray, en vivo: cómo ver online el debut del argentino en el US Open

Este lunes comienza el camino de los argentinos en el cuadro principal del US Open 2022. Habrá representación de nueve tenistas nacionales en el cuadro principal, ocho en la rama masculina y una en la femenina. En el primer día de competencia, cinco de ellos harán su debut. En el primer turno, desde las 12 (hora argentina), en el estadio Louis Armstrong, Francisco Cerúndolo enfrentará por primera vez en su carrera al británico Andy Murray, ex N° 1 del mundo y campeón del US Open en 2012. El partido se podrá ver por ESPN y su plataforma de streaming Star+.

Cerúndolo, 24° preclasificado y, a su vez, uno de los dos argentinos cabezas de serie (el otro es Diego Schwartzman, 14°, que enfrentará al local Jack Sock este martes), buscará demostrar su calidad para sorprender a Murray, que a pesar de ser un histórico en el circuito, acumula malos resultados en sus últimas presentaciones en Flushing Meadows. En 2021, perdió en primera ronda y, desde 2016, no supera la segunda:

2016 : Cuartos de final - vs. Kei Nishikori (1-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-5).

: Cuartos de final - vs. Kei Nishikori (1-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-5). 2017 : Ausente.

: Ausente. 2018 : Segunda ronda - vs. Fernando Verdasco (7-5, 2-6, 6-4 y 6-4).

: Segunda ronda - vs. Fernando Verdasco (7-5, 2-6, 6-4 y 6-4). 2019 : Ausente.

: Ausente. 2020 : Segunda ronda - vs. Félix Auger-Aliassime (6-2, 6-3 y 6-4).

: Segunda ronda - vs. Félix Auger-Aliassime (6-2, 6-3 y 6-4). 2021: Primera ronda - vs. Stéfanos Tsitsipas (2-6, 7-6, 3-6, 6-3 y 6-4).

Para Francisco será la primera vez en el cuadro principal de US Open y la cuarta en uno de Grand Slam, luego de su participación en Roland Garros 2021 y 2022, donde cayó ante Thiago Monteiro en primera ronda por 6-4, 6-3 y 6-3, y frente a Daniel Evans en la misma instancia por 7-6, 6-4 y 6-4, respectivamente; y en Wimbledon 2022, donde perdió en el primer partido ante Rafael Nadal por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4.

