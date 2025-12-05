Grupo de Alemania: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona E, la selección Alemania compartirá grupo con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Alemania será el 14 de Julio frente a Curazao en Philadelphia Stadium. Luego, el segundo partido será ante Costa de Marfil el 20 de Julio en Toronto Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Ecuador el 25 de Julio en Philadelphia Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Alemania en el Mundial 2026

14 de Julio | Alemania vs Curazao | Philadelphia Stadium

20 de Julio | Alemania vs Costa de Marfil | Toronto Stadium

25 de Julio | Alemania vs Ecuador | Philadelphia Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Alemania: historial de la selección en la Copa del Mundo

Alemania presenta uno de los desempeños más estables en la historia de los Mundiales. No participó antes de 1954 y luego mantuvo una presencia constante en fases finales, tanto como Alemania Federal como Alemania reunificada. Obtuvo cuatro títulos (1954, 1974, 1990 y 2014) y alcanzó múltiples finales y terceros puestos. Entre 1954 y 2014 registró clasificaciones consecutivas al menos hasta cuartos de final, lo que la ubica entre las selecciones con mayor frecuencia en instancias decisivas. De todos modos, en las últimas dos ediciones la selección alemana no logró superar la fase de grupos.