Grupo de Brasil: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona C, la selección Brasil compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Brasil será el 13 de Julio frente a Marruecos en Boston Stadium. Luego, el segundo partido será ante Haití el 19 de Julio en Philadelphia Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Escocia el 24 de Julio en Miami Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Brasil en el Mundial 2026

13 de Julio | Brasil vs Marruecos | Boston Stadium

19 de Julio | Brasil vs Haití | Philadelphia Stadium

24 de Julio | Brasil vs Escocia | Miami Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Brasil: historial de la selección en la Copa del Mundo

Brasil es la selección más laureada en la historia de los Mundiales, con un rendimiento sobresaliente y una regularidad única. Ha participado en todas las ediciones y conquistó cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), además de múltiples semifinales y podios. Logró avanzar incluso en torneos donde jugó mal y siempre fue protagonista y animadora de las competencias: