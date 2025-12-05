Grupo de Canadá: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona B, la selección Canadá compartirá grupo con un rival pendiente de definición, Qatar y Suiza. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Canadá será el 12 de Julio frente a un rival pendiente de definición en Toronto Stadium. Luego, el segundo partido será ante Qatar el 18 de Julio en Los Angeles Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Suiza el 24 de Julio en BC Place Vancouver.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Canadá en el Mundial 2026

12 de Julio | Canadá vs un rival pendiente de definición | Toronto Stadium

18 de Julio | Canadá vs Qatar | Los Angeles Stadium

24 de Julio | Canadá vs Suiza | BC Place Vancouver

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Canadá: historial de la selección en la Copa del Mundo

Canadá registra una participación limitada en la historia de los Mundiales. Disputó su primera edición en 1986 y volvió a clasificarse recién en 2022, lo que refleja largos intervalos sin presencia en la competencia. En ambas participaciones quedó eliminado en la fase de grupos sin victorias. El país será anfitrión en 2026 junto con Estados Unidos y México, lo que le asegura la clasificación automática. Por trayectoria y vitrinas, la selección canadiense es el equipo más accesible del bombo 1.