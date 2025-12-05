Grupo de Estados Unidos: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona D, la selección Estados Unidos compartirá grupo con Paraguay, Australia y un rival pendiente de definición. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Estados Unidos será el 12 de Julio frente a Paraguay en Los Angeles Stadium. Luego, el segundo partido será ante Australia el 19 de Julio en San Francisco Bay Area Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra un rival pendiente de definición el 25 de Julio en Los Angeles Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Estados Unidos en el Mundial 2026

12 de Julio | Estados Unidos vs Paraguay | Los Angeles Stadium

19 de Julio | Estados Unidos vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium

25 de Julio | Estados Unidos vs un rival pendiente de definición | Los Angeles Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Estados Unidos: historial de la selección en la Copa del Mundo

Estados Unidos tuvo un recorrido discontinuo en los primeros Mundiales, con participación en 1930, 1934 y 1950, seguido por un período extenso sin clasificaciones. Desde 1990 logró presencia constante, con avances recurrentes a octavos de final y un punto alto en 2002 al alcanzar los cuartos. La selección de Estados Unidos muestra una consolidación progresiva en las últimas décadas, con clasificaciones consecutivas entre 1990 y 2014 y un retorno en 2022. Pero sin dudas, presenta un historial muy modesto para el bombo 1 de los clasificados.