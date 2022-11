Horario de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022: cuándo juega vs. Polonia

escuchar

La Argentina y Polonia se enfrentan este miércoles en el Estadio 974 por un lugar en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El partido, que comienza a las 16 (hora argentina), cuenta con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV, y también por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Si consigue los tres puntos, la selección nacional avanzará a la segunda ronda de la cita ecuménica; si pierde, quedará eliminada; mientras que si empata, dependerá del resultado del encuentro entre México y Arabia Saudita.

En la previa del duelo decisivo, el entrenador del combinado albiceleste, Lionel Scaloni, asistió a la conferencia de prensa obligatoria en el Qatar Convention Centre y habló sobre la posibilidad de que los europeos puedan modificar su propuesta de juego: ”Casi siempre pasa que los rivales de Argentina juegan de otra manera en relación al partido anterior. Lo hizo México, que armó una línea de cinco defensores. Esperamos algo parecido con Polonia, que tiene una idea de juego pero puede ordenarse con cuatro o cinco atrás”, aseguró el pujatense.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del partido entre la Argentina y Polonia Aníbal Greco - La Nación

Por su parte, el entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, destacó ante los medios que el trascendental partido entre la Argentina y Polonia no es un enfrentamiento entre Messi y Lewandowski: “Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia vs. Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, comentó el DT.

Cómo ver online Argentina vs. Polonia

El partido se disputará este miércoles 30 de noviembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar alguno de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

Historial

La Argentina y Polonia se enfrentaron en 11 oportunidades, siempre teniendo en cuenta amistosos y partidos oficiales. El elenco albiceleste tiene la ventaja en el mano a mano ya que ganó seis, empató tres y perdió solamente dos. El último partido entre ambos fue el 5 de junio de 2011 en el Estadio del Ejército Polaco y terminó con victoria 2 a 1 para el combinado europeo, en un duelo donde fueron titulares Wojciech Szczesny y Robert Lewandowski.

El arquero Wojciech Szczesny fue titular en el último partido ante la Argentina hace 11 años Agencia AFP - AFP

En mundiales hubo dos enfrentamientos, con una victoria por lado. El primero se dio en la etapa de grupos de Alemania Federal 1974 y se lo quedó Polonia por 3 a 2 con dos goles de Grzegorz Lato y uno de Andrzej Szarmach, mientras que para la selección argentina convirtieron Ramón Heredia y Carlos Babington. El segundo fue en la segunda ronda de Argentina 1978, en la que el equipo local se quedó con la victoria por 2 a 0 con dos goles de Mario Alberto Kempes.

¿Cómo le fue a la Argentina en las primeras fechas?

En el primer encuentro ante Arabia Saudita, la selección nacional, se puso en ventaja a los siete minutos mediante un penal ejecutado por Lionel Messi. Sin embargo, en el complemento, luego de que a la Argentina le anularan tres goles por posición adelantada (dos a Lautaro Martínez y uno a Messi), el combinado árabe lo dio vuelta y sentenció el partido 2 a 1 con goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari en un lapso de cinco minutos.

En el segundo duelo, derrotó 2 a 0 a México. Luego de un primer tiempo extremadamente cerrado, el primer tanto llegó a los 64 minutos gracias a Lionel Messi. El segundo, ya con una tranquilidad mucho mayor, llegó a los 87′. Enzo Fernández, quien ingresó a disputar apenas su cuarto partido con la camiseta albiceleste (el segundo oficial), hizo uno de los mejores goles de lo que va de la Copa del Mundo en el minuto 87′ y el desahogo fue total.

Qatar 2022: resumen Argentina vs México

¿Cómo le fue a Polonia en las primeras fechas?

El combinado europeo igualó 0 A 0 en su debut ante México, en un encuentro en el que Guillermo Ochoa le atajó un penal a Robert Lewandowski. En el segundo partido derrotó 2 a 0 a Arabia Saudita y se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones del grupo C. El equipo dirigido por Czeslaw Michniewicz abrió el marcador a los 39 minutos de la mano de Piotr Zielinski, que puso el 1 a 0 con un potente remate. Ya en el complemento, Lewandowski marcó su primer gol en un Mundial para sentenciar el partido.

Resumen Polonia vs Arabia

