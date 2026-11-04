Internacional venció 1-0 a Coritiba, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 3 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el Estadio Beira-Rio, bajo el arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A, el conjunto de Internacional logró destrabar el marcador en el último suspiro del partido frente a Coritiba, asegurando los tres puntos en casa.

A los 95 minutos, Alerrandro, Barra Mansa Realino de Souza marcó el 1-0 tras una ejecución de penal, desatando la locura en las tribunas. Poco después de la conquista, el jugador Guillermo, Maripán fue expulsado con tarjeta roja directa. En cuanto a las estrategias, los técnicos optaron por planteos contrastantes: Internacional se posicionó con un 3-4-2-1, mientras que Coritiba dispuso un 4-2-3-1. A lo largo del complemento, ambos estrategas movieron el banco para refrescar piezas; a los 67 minutos, Internacional realizó el primer movimiento con el ingreso de Alexandro, Bernabéi por Matheus, Bahia Santos, mientras que la visita sufrió la salida por lesión de Jacy, Maranhão Oliveira a los 57 minutos, siendo reemplazado por Rodrigo, Modesto da Silva Moledo.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad disciplinaria. El árbitro amonestó a varios futbolistas, destacándose las tarjetas amarillas para Vitor Hugo, Naum dos Santos, Thiago, Maia Alencar y João Pedro, Bezerra de Oliveira Lo en el local, mientras que por el lado de Coritiba vieron la amonestación Tiago, Cóser, Nicolás, Fonseca, Rodrigo, Modesto da Silva Moledo y Bruno, Ferreira Melo.

Las estadísticas reflejan el dominio ejercido por Internacional, que registró un 63,2% de posesión de balón frente al 36,8% de Coritiba. El equipo local fue significativamente más incisivo al atacar, acumulando 19 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, contra solo 6 remates y 1 al arco por parte del visitante. Además, la superioridad en el juego aéreo y el control territorial quedó evidenciada en la cantidad de tiros de esquina, donde Internacional forzó 15, mientras que Coritiba apenas generó 2.