La esposa del periodista que murió en un partido del Mundial de Qatar rompió el silencio: “Estoy en completo shock”

Grant Wahl era un referente en el periodismo deportivo de Estados Unidos. Por su talento, la cadena CBS lo envió como analista al Mundial de Qatar, con el cual completaba 8 Copas del Mundo a lo largo de su carrera.

Su repentina muerte mientras cubría el partido de Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial produjo conmoción en parte de sus colegas, amigos y familiares, ya que era una persona con buenas condiciones de salud.

El deceso, además, se rodeó de misterio por las acusaciones que lanzó su hermano Eric al asegurar que lo habían asesinado, presumiendo que las autoridades en Doha estaban detrás del supuesto crimen. Lo dijo en un principio al recordar que el reportero había sido detenido por llevar una camiseta con el arcoíris en apoyo al colectivo LGTBIQ+.

Muestran en las pantallas del Estadio Al Bayt antes del encuentro entre Francia e Inglaterra una imagen del periodista Grant Wahl como tributo después de que falleciera tras el encuentro entre Holanda y Argentina del viernes. Colocan lirios blancos en su asiento en la zona de prensa el sábado 10 de diciembre del 2022. (AP Foto/Abbie Parr)

El emotivo mensaje de su esposa

Céline Gounder, médica y experta en enfermedades infecciosas, se había casado con el reportero desde 2001. Wahl, con frecuencia, le dedicaba palabras en redes sociales para exaltar su labor en el campo de la salud; se refería a ella como Doc. o Doctora.

”Siempre he tenido una gran admiración por ella y su trabajo, que incluye el cuidado de las poblaciones vulnerables, la lucha contra la TB / VIH en el África subsahariana, el voluntariado durante dos meses para hacer trabajo de ayuda contra el ébola en Guinea y pasar semanas trabajando en hospitales alrededor de los Estados Unidos”, se lee en una publicación de su Instagram, con la cual le deseó feliz cumpleaños en 2020.

Aquel texto lo acompañó con la imagen de su esposa sosteniendo a los dos perros que conformaban el hogar: Zizou y Coco. Gounder se mostró muy conmovida en redes sociales. Tras varias horas en silencio ante la muerte de Wahl, envió un escueto mensaje por medio de su cuenta de Twitter: “Estoy muy agradecida por el apoyo de la familia de fútbol de mi esposo y de tantos amigos que se han acercado. Estoy en completo shock”.

La pareja junto a sus mascotas Captura Instagram

¿De qué murió Grant Wahl en Qatar?

Al igual que Gounder, el hermano del periodista estadounidense dijo estar en shock al conocer la muerte el pasado 9 de diciembre. “Era una persona sana en su vida normal. (…) Estoy muy conmovido por la efusión de amor y apoyo que hemos recibido de todo el mundo. Gracias. Por favor, sean amables unos con otros”, escribió en redes.

Aunque en un principio Eric había afirmado que se trataba de un asesinato, ya que su hermano había recibido supuestamente amenazas de muerte en Qatar, se retractó y aclaró que todo parece indicar que Wahl “sufría una embolia pulmonar y estaba en un estado no susceptible de descarga”.

Según informaciones de medios de Estados Unidos, el comunicador se desmayó mientras veía el partido, por lo que paramédicos acudieron a reanimarlo. Por la gravedad, lo llevaron hasta un hospital en donde lo declararon sin signos vitales. Desde días pasados, Wahl, de 48 años, se había sentido muy cansado. De acuerdo con lo que dijo en un podcast, había tenido una “presión en el pecho” que lo obligó a acudir a un centro asistencial el 6 de diciembre.

“Se sintió como algo muy aterrador, algo malo”, describió en su momento. Allí también aseguró que le habían dado unos medicamentos y se estaba recuperando. ”Este no es mi primer Mundial. He hecho ocho de estos al lado de estos hombres. Y así, me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo, y se trata solo de encontrar una manera que te permita hacer tu trabajo”, concluyó.

Grant Wahl, el periodista que falleció en Qatar, durante una cobertura en 2014. Getty

La familia del periodista viajó a Qatar para la autopsia y posterior repatriación de su cuerpo. “Por favor, mantengan a Celine (su esposa) en sus pensamientos”, pidió Eric Wahl en redes.

*Por Sebastián Castro

El Tiempo (Colombia)

