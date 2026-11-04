Mirassol venció 2-1 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 3 de noviembre de 2026 a las 19.30, Mirassol logró un valioso triunfo como visitante ante Chapecoense en el estadio Arena Condá. El partido, correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Lucas Paulo Torezin. La apertura del marcador llegó a los 12 minutos, cuando Kauan Faria Gomes puso en ventaja al local tras una asistencia de Giovanni Augusto.

Ya en la segunda mitad, el desarrollo del juego cambió drásticamente. A los 49 minutos, Reinaldo Manoel da Silva marcó el primer gol para Mirassol mediante un tiro penal. Poco después, a los 57 minutos, Anderson Silva da Paixão anotó en propia puerta, sentenciando el 2-1 definitivo a favor del conjunto visitante. Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo durante la primera mitad.

El trámite se vio condicionado por la disciplina. En el conjunto local, Bruno de Jesus Pacheco, Camilo Reijers de Oliveira y Eduardo Vinícius Domachowski fueron amonestados, mientras que en la visita, Denilson Alves Borges recibió una tarjeta amarilla. Además, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco para refrescar el equipo: Chapecoense realizó numerosas variantes, incluyendo el ingreso de Kevin Ramírez por Yannick Bolasie a los 62 minutos, mientras que Mirassol movió piezas clave con la entrada de Francisco Hyun-Sol Kim y Fernando José Marques Maciel.

En cuanto a las estadísticas finales, Mirassol mostró una mayor vocación ofensiva con 15 tiros totales, frente a los 12 realizados por Chapecoense. A pesar de que el local mantuvo un 47,1% de posesión, fue el equipo visitante quien controló el ritmo con un 52,9% de tenencia. La paridad en tiros a puerta, con 4 para cada bando, refleja un partido disputado donde la efectividad en las áreas terminó inclinando la balanza hacia Mirassol.