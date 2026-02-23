Mitre venció por 1-0 a Estudiantes Caseros, por la Primera Nacional 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El partido correspondió a la fecha 2 del certamen de la segunda división del fútbol argentino; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Mitre venció por 1-0 a Estudiantes Caseros como local, en un partido correspondiente a la fecha 2 de la Primera Nacional 2026. Para Mitre el gol fue marcado por Salto . El cotejo se disputó en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, en una nueva jornada de la segunda división del fútbol argentino.
Con este resultado, Mitre suma 0 puntos, ubicándose en la 17 posición, mientras que Estudiantes Caseros tiene 0 unidades, en la 18 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.
Así están Mitre y Estudiantes Caseros en la tabla de posiciones, tras la fecha 2
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
Otras noticias de Primera Nacional
De un suplente. El mejor gol del año también puede ser del ascenso argentino: terrible volea para empatar en la última jugada
Respiró al final. River ganó y avanzó en la Copa Argentina, gracias a un penal marcado por Quintero
Revancha. Cuando juega River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026
- 1
Messi se fue muy enojado: Inter Miami perdió 3-0 ante Los Angeles FC en el primer partido de la MLS
- 2
Blatter arremete contra el Mundial en los Estados Unidos y Trump, “lo peor que le ha pasado a la FIFA”
- 3
El incidente de Yuki Tsunoda: su auto quedó envuelto en llamas durante una exhibición
- 4
Tomás Etcheverry ganó el partido de las 22 horas en el Río Open y buscará el primer título de su carrera