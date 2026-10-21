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Montevideo City Torque venció por 2-0 a Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de la semifinal del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Montevideo City Torque y Atlético Mineiro disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Montevideo City Torque y Atlético Mineiro disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Montevideo City Torque venció por 2-0 a Atlético Mineiro como local, en un partido correspondiente a la fecha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Para Montevideo City Torque los goles fueron marcados por Silva , Kagelmacher . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Centenario, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Ficha del partido

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Copa SudamericanaAtlético MineiroFútbol InternacionalFútbol exteriorUruguayMontevideoServicios Fútbol
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